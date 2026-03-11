mercoledì, 11 Marzo , 26

Vitamine segreto anti-età, prenderle ogni giorno può rallentare l’invecchiamento

(Adnkronos) - La data scritta sulla carta d'identità...

Sciopero dei trasporti oggi 11 marzo: treni Italo fermi per 8 ore, cosa sapere

(Adnkronos) - Giornata difficile oggi, mercoledì 11 marzo...

Iran, “Khamenei è ferito e si nasconde”: la sorte della Guida Suprema è un mistero

(Adnkronos) - Mojtaba Khamenei è ferito e le...

Messina, donna uccisa a coltellate: fermato l’ex compagno

(Adnkronos) - Femminicidio a Messina, dove è stata...
Tennis, Sinner centra i quarti di finale al torneo di Indian Wells
Attualità

Tennis, Sinner centra i quarti di finale al torneo di Indian Wells

Roma, 11 mar. (askanews) – Al torneo di tennis di Indian Wells, Jannik Sinner vince in due set il duello con Joao “Sinnerzinho” Fonseca, che soprattutto nel primo parziale fa davvero una gran figura. Il numero 2 del mondo si impone 76(6) 76(4), dopo aver salvato tre set point di fila nel tie-break e resta da solo in testa alla classifica per numero di vittorie nei Masters 1000 tra i giocatori italiani (97, superato Fabio Fognini). Grazie al successo contro il brasiliano (35 ATP), il 62mo nelle 63 partite giocate sul duro contro avversari fuori dalla Top 20, Sinner ha raggiunto i quarti di finale per la 19ma volta in un Masters 1000.

Giocherà contro Learner Tien (27 ATP), che ha salvato due match point contro lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina (19) prima di festeggiare il primo quarto di finale in carriera in questa categoria di tornei. Si sono già incontrati nel 2025 in finale a Pechino, la prima per lo statunitense, allora il più giovane finalista in un ATP 500 dai tempi di Holger Rune (sconfitto a Basilea nel 2022). Una finale senza storia, vinta da Sinner 62 62.

