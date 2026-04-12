domenica, 12 Aprile , 26
HomeAttualitàTennis, Sinner: "Contento del primo titolo sulla terra"
tennis,-sinner:-“contento-del-primo-titolo-sulla-terra”
Tennis, Sinner: “Contento del primo titolo sulla terra”
Attualità

Tennis, Sinner: “Contento del primo titolo sulla terra”

Redazione-web
By Redazione-web

-

5
0

Roma, 12 apr. (askanews) – “Siamo arrivati a Montecarlo cercando di accumulare più partite possibili per trovare il giusto feeling, con i grandi tornei che si avvicinano”. Così Jannik Sinner racconta l’emozione del successo a Montecarlo che lo riporta in cima al ranking Atp. “Oggi – continua – abbiamo espresso un livello molto alto entrambi, viste le condizioni del vento che continuava a cambiare direzione. Nel secondo set, dietro di un break, ho cercato di rimanere lì mentalmente. È un altro risultato incredibile. Ritornare numero 1 è importante per me, ma la classifica è secondaria. Sono contento di aver vinto finalmente un torneo importante sulla terra”.

Previous article
Raffaella Fico, l’aborto spontaneo e la separazione da Armando Izzo: “Un fulmine a ciel sereno”
Next article
Legacoop inaugura stand a Vinitaly: comparto vino centrale

POST RECENTI

Attualità

Vinitaly, premio Angelo Betti ai 21 benemeriti della viticoltura

Roma, 12 apr. (askanews) – Sono stati annunciati oggi pomeriggio i vincitori del 53esimo "Premio Angelo Betti – Benemeriti della vitivinicoltura", il riconoscimento istituito nel...
Attualità

Julie Hamisky porta da Pandolfini la mostra “Giardino Alchemico”

Milano, 12 apr. (askanews) – Julie Hamisky arriva a Milano con "Giardino Alchemico", mostra personale allestita da Pandolfini Casa d’Aste in collaborazione con la Mitterrand...
Attualità

Dal Masaf nuovo bando da 98 mln per Ocm Promozione Vino 2026-27

Roma, 12 apr. (askanews) – Un nuovo bando OCM Promozione per la campagna 2026-2027 fortemente voluto dal Masaf, che mette a disposizione risorse complessive pari...
Attualità

Legacoop inaugura stand a Vinitaly: comparto vino centrale

Roma, 12 apr. (askanews) – "In un contesto internazionale complesso, segnato da tensioni geopolitiche e instabilità economica, il comparto vitivinicolo italiano conferma la propria centralità....
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.