tennis,-sinner:-“contento-del-primo-titolo-sulla-terra”

Roma, 12 apr. (askanews) – “Siamo arrivati a Montecarlo cercando di accumulare più partite possibili per trovare il giusto feeling, con i grandi tornei che si avvicinano”. Così Jannik Sinner racconta l’emozione del successo a Montecarlo che lo riporta in cima al ranking Atp. “Oggi – continua – abbiamo espresso un livello molto alto entrambi, viste le condizioni del vento che continuava a cambiare direzione. Nel secondo set, dietro di un break, ho cercato di rimanere lì mentalmente. È un altro risultato incredibile. Ritornare numero 1 è importante per me, ma la classifica è secondaria. Sono contento di aver vinto finalmente un torneo importante sulla terra”.