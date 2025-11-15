sabato, 15 Novembre , 25
Tennis, Sinner “Contento di essere ancora in finale”

Tennis, Sinner “Contento di essere ancora in finale”

Tennis, Sinner "Contento di essere ancora in finale"
Roma, 15 nov. (askanews) – “È stata una partita molto difficile, soprattutto all’inizio ho sbagliato qualche risposta. Dopo ho cercato di alzare il livello, soprattutto nel secondo set”. Così Jannik Sinner rivolto al pubblico di Torino dopo il successo che gli vale la terza finale consecutiva alle Atp finals. “Il break iniziale – continua – mi ha dato fiducia per spingere ancor di più. Le Finals sono l’ultimo torneo dell’anno, siamo tutti un po’ stanchi, ma il pubblico è una spinta in più. Giocare in casa è speciale. Domani sarà difficile, ma sono contento di esserci ancora”

