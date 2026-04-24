venerdì, 24 Aprile , 26

Madre e figlia morte a Campobasso, Centro antiveleni Pavia: “Positivi a ricina tutti i campioni ematici”

(Adnkronos) - "Positività alla ricina in tutti i...

Alcaraz, Bertolucci critica dopo ritiro da Roma e Parigi: “Deve programmare meglio”

(Adnkronos) - Paolo Bertolucci 'critica' Carlos Alcaraz. Oggi,...

Alcaraz salta Roma e Roland Garros: “Momento difficile, ma devo essere cauto”

(Adnkronos) - Carlos Alcaraz non parteciperà agli Internazionali...

Sinner, nervosismo a Madrid: fallisce il set point e alza il pollice

(Adnkronos) - Nervosismo per Jannik Sinner a Madrid....
HomeAttualitàTennis, Sinner fatica ma avanza a Madrid: Bonzi battuto in tre set
tennis,-sinner-fatica-ma-avanza-a-madrid:-bonzi-battuto-in-tre-set
Tennis, Sinner fatica ma avanza a Madrid: Bonzi battuto in tre set
Attualità

Tennis, Sinner fatica ma avanza a Madrid: Bonzi battuto in tre set

Redazione-web
By Redazione-web

-

1
0

Roma, 24 apr. (askanews) – Jannik Sinner batte Benjamin Bonzi e conquista il terzo turno del Masters 1000 di Madrid: 6-7, 6-1, 6-4 il punteggio, dopo due ore e venti minuti di gioco.

Nel primo set, Sinner non ha sfruttato ben cinque palle break. Inevitabile il tie-break, vinto da Bonzi dopo aver annullato anche un set point a Jannik. Nel secondo parziale è arrivata la netta reazione del numero 1 al mondo, che ha chiuso 6-1 in 31 minuti. Nel terzo e decisivo set (iniziato dopo un medical timeout chiesto da Bonzi), a Sinner è bastato il break conquistato nel quinto gioco.

Per il tennista azzurro, che nel corso del match non ha concesso nemmeno una palla break, arriva la diciottesima vittoria consecutiva nel 2026. Domenica, al terzo turno, l’altoatesino affronterà il danese Moller.

Previous article
Mtv: con “Umbria Wine Trekking” una primavera fitta di appuntamenti
Next article
Sport, Nepi: “Atletica tornerà protagonista allo Stadio dei Marmi”

POST RECENTI

Attualità

ASTOI: no allarmismi sul turismo, servono equilibrio e informazione

Milano, 24 apr. (askanews) – Il momento per il turismo è complesso, ma serve equilibrio e una comunicazione corretta: lo sostiene ASTOI – Confindustria Viaggi,...
Attualità

Sport, Nepi: “Atletica tornerà protagonista allo Stadio dei Marmi”

Roma, 24 apr. (askanews) – "Da metà settembre l’atletica tornerà protagonista nello Stadio dei Marmi Pietro Mennea, che riaprirà diventando accessibile a tutti, sette giorni...
Attualità

Mtv: con “Umbria Wine Trekking” una primavera fitta di appuntamenti

Milano, 24 apr. (askanews) – Il Movimento turismo del vino Umbria rilancia "Umbria Wine Trekking" con un calendario primaverile di appuntamenti fino a giugno che...
Attualità

Peugeot: suv e berline in Cina con Dongfeng, primo lancio in 2027

Milano, 24 apr. (askanews) – "Peugeot produrrà in Cina per il mercato interno con la possibilità di esportare nei mercati d’oltreoceano. I modelli non saranno...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.