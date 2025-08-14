giovedì, 14 Agosto , 25

Tennis, Sinner in semifinale a Cincinnati: 6-0 6-2 ad Aliassime

Redazione-web
Di Redazione-web

Roma, 14 ago. (askanews) – Jannik Sinner è in semifinale del Masters 1000 di Cincinnati. Il numero 1 al mondo batte (per la prima volta) il canadese Felix Auger-Aliassime (numero 28 al mondo) con il punteggio di 6-0, 6-2 in una partita gestita senza grandi problemi. Il primo set è stato completamente dominato da parte di Sinner, che ha chiuso con un netto 6-0 in soli 27 minuti. Nel secondo set, invece, Sinner ha subito il break in apertura (commettendo anche un doppio fallo e toccandosi immediatamente il piede sinistro). Non è mancata però la reazione di Jannik, che ha vinto sei giochi consecutivi e chiuso il match. Sinner ottiene così la 25esima vittoria consecutiva su cemento e attende in semifinale il vincente del match tra Terence Atmane e Holger Rune (in campo non prima delle 2.30 italiane).

