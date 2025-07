tennis,-sinner-in-semifinale-a-wimbledon,-shelton-battuto-in-tre-set

Roma, 9 lug. (askanews) – Jannik Sinner torna in semifinale a Wimbledon: battuto nei quarti lo statunitense Ben Shelton, 10^ testa di serie, con i parziali di 7-6, 6-4, 6-4 in poco più di due ore e un quarto di gioco. Ora Jannik, alla 7^ semifinale Slam (la 4^ consecutiva, a a Wimbledon c’era già stato nel 2023, quando perse da Djokovic) attende il vincente di Nole-Cobolli. Buone le risposte anche da gomito, con Jannik che ha giocato senza troppe preoccupazioni, tranne una ‘stecca’ che l’ha condizionato per qualche game nel 2° set

“Sono contento della prestazione, è difficile avere chances in risposta perché serve molto bene – le sue parole – . Ci stiamo affrontando tanto, è bellissimo giocare queste partite su questo campo e con questo pubblico. Mi ricordo la semifinale qui del 2023, è speciale quando sei giovane giocare queste partite. Poi ti abitui a questi palcoscenici, Wimbledon è il torneo più speciale. Spero di giocare una bella semifinale. Il gomito? Quando c’è tanta tensione cerchi di non pensarci, è migliorato tanto da ieri a oggi. Ho fatto un allenamento molto breve con i miei coach ieri. Non voglio scuse, sono riuscito a giocare il mio tennis”.