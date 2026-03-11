Tennis, Sinner: “La chiave della vittoria essere il più aggressivo possibile”

Roma, 11 mar. (askanews) – “Cercare di essere il più aggressivo possibile è stata la chiave per la vittoria”. Jannik Sinner commenta così il suo successo in due tie-break nel primo confronto diretto con Joao Fonseca nell’attesissimo ottavo di finale del BNP Paribas Open, il Masters 1000 di Indian Wells, che non ha tradito le aspettative.

“Joao è un giocatore incredibile, ha un grandissimo talento, è molto potente da entrambi i lati. Ha servito molto bene. Io sono calato un po’ di intensità alla fine del secondo set, ma lui ha giocato un tennis incredibile e l’atmosfera è stata fantastica” ha aggiunto il numero 1 azzurro, primatista italiano per partite vinte nei Masters 1000.

Ai quarti, contro Sinner misurerà le sue ambizioni il mancino USA Learner Tien, che mai prima d’ora era arrivato così avanti in un Masters 1000. Si sono già incontrati a Pechino, nella prima finale ATP dello statunitense: un match con poca storia, vinto dall’azzurro con un doppio 62.

“Penso sia il primo di molti per lui. Learner è molto costante. Lui e Joao sono il futuro del nostro sport. Sono contento di affrontarlo di nuovo. È migliorato molto dall’ultima volta – ha detto – Sono felice di ritrovarmi di nuovo nella posizione di giocare un quarto di finale [in un grande torneo], sono già giornate molto speciali. Ovviamente speriamo in una bella partita”.