Tennis, Sinner non si accontenta: “Posso ancora migliorare”

In semifinale contro il cinese Bu che ha eliminato Rublev

Roma, 30 set. (askanews) – Jannik Sinner è il giocatore con più vittorie nel circuito ATP nel 2024. A Pechino, grazie al 58mo successo in 63 partite in stagione, giocherà la sua decima semifinale e punta al settimo titolo. “Cerchiamo sempre di migliorare giorno dopo giorno. I successi sono il risultato del livello di gioco che esprimi, di quanto riesci ad essere continuo anche mentalmente. Cerchiamo di stare nel presente, ogni match ci fa capire che posso migliorare. Ho cambiato fisioterapista e preparatore e anche dal punto di vista fisico c’è tanto da fare” ha detto.

Nel quarto di finale del China Open, ha sconfitto 62 76 Jiri Lehecka. Dopo un primo set dominato, nel secondo ha dovuto cancellare due palle break sul 5-5 e due set point nel tie-break. “Ho avuto delle occasioni per chiudere prima il secondo set che non sono riuscito a sfruttare. Jiri è un avversario difficile, ha avuto un paio di palle break sul 5-5, ma ho servito bene fortunatamente. Nel tie-break può succedere di tutto, ho risposto bene sul 4-6 e sul 5-6. Penso di poter migliorare ancora. Spero di potermi sentire meglio in campo domani” ha concluso l’azzurro che domani affronterà in semifinale il cinese Bu che ha eliminato a sorpresa Rublev.