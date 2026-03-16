tennis,-sinner:-“ora-testa-a-miami”

Roma, 16 mar. (askanews) – Vincere per la prima volta a Indian Wells, ha detto Jannik Sinner, primo campione italiano in singolare maschile nella storia del torneo, “è una sensazione incredibile. Un grande traguardo”. Il numero 2 del mondo è il primo italiano a raggiungere le 100 partite vinte nei Masters 1000, e il terzo giocatore dopo Roger Federer e Novak Djokovic a vincere tutti i sei tornei di questa categoria sul duro. L’en plein l’aveva firmato per la verità anche Andre Agassi, che ha consegnato il trofeo a Sinner, ma allora i tornei che oggi avremmo definito Masters 1000 sul duro erano cinque, Parigi infatti si giocava su tappeto indoor.

“Sono molto felice – ha sottolineato in conferenza stampa Sinner dopo il suo primo titolo stagionale – Sono comunque arrivato in semifinale in uno Slam. Questo era il primo grande torneo dopo l’Australian Open, ovviamente è stata una grande settimana. Abbiamo cercato di arrivare qui molto presto. Non avevo ancora vinto qui, volevo prepararlo nel miglior modo possibile, il più professionale possibile. Questo traguardo significa molto per me. Adesso ho un paio di giorni per rilassarmi, non c’è molto tempo tra qui e Miami, che è un torneo altrettanto importante. Cercherò di giocare il miglior tennis possibile anche lì, e poi vedremo come andrà”.

In finale, Sinner ha sconfitto in due tie-break un Daniil Medvedev in versione aggressiva, capace in semifinale di eliminare Carlos Alcaraz e rientrato in Top 10 grazie a questo risultato.

“Penso che stia giocando un gran tennis. Era molto fiducioso, ha già vinto un paio di titoli quest’anno e, arrivando qui, ha giocato davvero molto bene. Non dobbiamo dimenticare che è un campione Slam, e non è successo per caso. Ha servito molto bene e io ho fatto fatica in risposta, soprattutto contro la seconda – ha analizzato Sinner – Credo che il tennis abbia bisogno di lui. Ha un tennis unico, ha stili di gioco diversi quando serve e quando risponde. Vederlo tornare a questo livello è fantastico”.

C’è stato anche un avversario in più da fronteggiare, ha spiegato Sinner, comunque preparato anche per questa sfida. “Faceva molto caldo ma non era umido, e questo fa una grande differenza – ha spiegato – Però sono arrivato qui una settimana prima dell’inizio del torneo. Le condizioni erano molto simili a quelle di oggi. Abbiamo fatto giornate di allenamento molto lunghe. Mi sentivo molto preparato, quindi non ho avuto grandi problemi con il clima e con il caldo, il che è molto positivo per me. Fa tutto parte del processo che stiamo cercando di seguire perché io diventi il miglior atleta possibile”.

Ora, testa a Miami, conclude Sinner. “Quando hai questo ritmo, non vuoi perderlo. Miami sarà molto importante, è l’ultimo torneo sul cemento prima che inizi la stagione sulla terra battuta. Poi torneremo in Europa, giocheremo in condizioni completamente diverse, e non sai mai cosa può succedere sulla terra. Non vedo l’ora, cercherò di dare il massimo e vedremo come andrà”.