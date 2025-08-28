tennis,-sinner:-“potevo-servire-meglio,-devo-lavorarci”

Roma, 29 ago. (askanews) – Sinner parla a Sky Sport dopo la vittoria nel 2° turno degli US Open con Popyrin: “Tatticamente l’abbiamo preparata molto bene. Non sto servendo benissimo: stiamo cercando di risolvere questo piccolo problema, ma le partite si vincono anche in altri modi”. Sulle difficoltà al servizio aggiunge: “Stiamo cercando una soluzione, ci lavoreremo sopra”. E sul prossimo match con Shapovalov: “Sarà una partita difficile, anche a livello mentale. Lui ha un potenziale alto, cercherò di fare il mio meglio”.