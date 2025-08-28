giovedì, 28 Agosto , 25

Ucraina, Palazzo Chigi ribadisce il no all’invio di truppe. Meloni: “Russia non vuole la pace”

(Adnkronos) - L'Italia non intende mandare soldati sul...

Us Open, sorride anche Cobolli. Brooksby ko, ora il derby con Musetti al terzo turno

(Adnkronos) - Flavio Cobolli si qualifica per il...

Eurobasket, Italia ko 75-66 con la Grecia all’esordio

(Adnkronos) - Inizia con una sconfitta il campionato...

Us Open, Sinner passeggia contro Popyrin e vola al terzo turno. Ora Shapovalov

(Adnkronos) - Jannik Sinner c'è e agli Us...
Tennis, Sinner: “Potevo servire meglio, devo lavorarci”

Tennis, Sinner: “Potevo servire meglio, devo lavorarci”

Roma, 29 ago. (askanews) – Sinner parla a Sky Sport dopo la vittoria nel 2° turno degli US Open con Popyrin: “Tatticamente l’abbiamo preparata molto bene. Non sto servendo benissimo: stiamo cercando di risolvere questo piccolo problema, ma le partite si vincono anche in altri modi”. Sulle difficoltà al servizio aggiunge: “Stiamo cercando una soluzione, ci lavoreremo sopra”. E sul prossimo match con Shapovalov: “Sarà una partita difficile, anche a livello mentale. Lui ha un potenziale alto, cercherò di fare il mio meglio”.

