tennis,-sinner-rientro-trionfale-agli-internazionali-d’italia

Roma, 10 mag. (askanews) – Il re è tornato. Esordio vincente per Jannik Sinner agli Internazionali d’Italia, tornato alle gare dopo tre mesi di squalifica per il caso clostebol. L’altoatesino, numero uno al mondo, ha battuto l’argentino Mariano Navone per 6-3, 6-4 in 1h39′ di gioco con qualche apprensione nel secondo set.

Centrato e solido, con qualche naturale sbavatura (poche prime e qualche errore col rovescio): così Jannik Sinner al suo ritorno in campo vince il 1° set contro Mariano Navone. Finisce 6-3 in 43′ per l’azzurro, che dopo aver salvato palla break nel 3° game ha strappato il servizio all’argentino e chiuso i conti tra i cori del Centrale più caldo dello stadio Olimpico. Secondo set in avvio più equilibrato. Al quarto gioco Sinner si trova 30-30, una grande risposta porta Navone a palla break. Il Centrale incoraggia l’azzurro, che salva la palla break: poi Sinner sale di livello e si porta in parità (2-2). Il settimo gioco è infinito. Navone annulla tre balle break. Non la quarta. Sinner opera il break e va 4-3 in suo favore. Dura un amen per il controbreak del 4-4. Di forza e chirurgica precisione Sinner piazza i colpi per riprendersi il break e siamo 5-4. Questa volta Sinner non sbaglia piu e chiude il set 6-4. Ora negli ottavi affronterà Jesper De Jong, che ha sconfitto a sorpresa Davidovich Fokina.