tennis,-sinner:-“settimana-dura,-ora-testa-agli-us-open”

“Tanti alti e bassi. Pronto a giocare al meglio”

Roma, 20 ago. (askanews) – “Sono felice, è stata una settimana dura. Questa partita è stata mentalmente difficile. Entrambi venivamo da semifinali lunghe, con tanta tensione. Sono felice della mia prestazione, di come ho gestito la partita e tutta la settimana” ha detto Jannik Sinner all’ATP a caldo dopo il trionfo a Cincinnati, il suo terzo in un Masters 1000. Grazie al successo su Frances Tiafoe, Sinner è diventato il campione più giovane nella storia del torneo dai tempi di Andy Murray nel 2008.

“Ho avuto tanti alti e bassi questa settimana. Ora è importante recuperare ed essere pronto per New York, per lo US Open. E’ il nostro obiettivo principale per questa parte di stagione in Nord America, spero di poter mostrare del bel tennis a Flushing Meadows” ha aggiunto Sinner, che ha festeggiato il quindicesimo titolo in carriera nel circuito maggiore.

Voglio ringraziare il mio team per esserci sempre al mio fianco, anche nei momenti difficili e ne abbiamo avuti un po’ nell’ultimo periodo” ha aggiunto durante la cerimonia di premiazione.

Si è poi rivolto con stima verso l’avversario sconfitto. “Sono felice di vederti giocare di nuovo a questo livello, l’anno scorso è stato difficile per te. Auguro il meglio a te e al tuo team, so che l’hai cambiato, per lo US Open e il resto della stagione” ha detto.

Non ha dimenticato, Jannik, il ringraziamento verso “arbitri, sponsor, ballboys e tutti quelli che rendono questo splendido torneo possibile. Infine grazie a tutti i tifosi, questa per me è una settimana speciale perché festeggio il compleanno. Di solito non mi piace festeggiarlo, ma questa è una settimana speciale”.