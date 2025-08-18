lunedì, 18 Agosto , 25

Alcaraz numero uno al mondo? Ecco cosa serve a Carlos per il sorpasso su Sinner

Alcaraz, lezione di sportività e messaggio in mondovisione: “Mi dispiace Jannik”

Malore Sinner, il medico fisiatra: “Stress fisico e alte temperature mix rischioso”

Sinner, ritiro contro Alcaraz: “Stavo male, ci ho provato”. Cos’è successo a Jannik

Tennis, Sinner si ritira a Cincinnati: titolo ad Alcaraz

Tennis, Sinner si ritira a Cincinnati: titolo ad Alcaraz

Roma, 18 ago. (askanews) – Epilogo a sorpresa nella finale di Cincinnati tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. Sotto 5-0 nel primo set Sinner si è ritirato lasciando il successo all’avversario. Altoatesino in difficoltà sin dall’inizio: Lo spagnolo sente benissimo la palla in risposta, profondo e aggressivo. Sinner un po’ in difficoltà, break a 0. (1-0 Alcaraz). Nel secondo parziale Sinner inizia meglio di dritto che di rovescio. Arriva ai vantaggi, ma senza palla break, sul servizio di Alcaraz. Lo spagnolo conferma il break (2-0). Il terzo è un game da dimenticare per Sinner. Un doppio fallo, un errore di dritto e una comoda volée messa in rete. Salva le prime due palle break (prima vincente, servizio e dritto) ma Alcaraz tira fuori una super risposta sulla terza e trova il doppio break. Sinner in rottura libera al quarto gioco: Alcaraz trova il primo ace. Nonostante manchi un po’ la prima (42% di prime in campo) riesce a tenere lontano Sinner nei propri game di battuta, e tiene a 15 il quarto gioco. 4-0 in 17 minuti. Jannik appare in difficoltà, non solo dal punto di vista del gioco. Anche fisicamente sembra soffrire a tratti, e si trova sotto 5-0. Male al servizio, in affanno nello scambio, chiama anche il medical timeout al cambio campo. Sotto 5-0, in palese difficoltà, Sinner si ritira. “Mi sento troppo male”, queste le sue parole. Problema dovuto ovviamente al caldo eccessivo.

