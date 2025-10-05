domenica, 5 Ottobre , 25

Tennis, Sinner si ritira a Shanghai per crampi

Tennis, Sinner si ritira a Shanghai per crampi

AttualitàTennis, Sinner si ritira a Shanghai per crampi
Redazione-web
Di Redazione-web

Roma, 5 ott. (askanews) – Jannik Sinner esce al terzo turno all’Atp di Shanghai, ritirandosi nel corso del terzo set contro l’olandese Griekspoor, che agli ottavi trova il monegasco Vacherot. L’azzurro risolve al tiebreak un primo parziale equilibrato, nel secondo cede 7-5 dopo essere stato a un passo dalla vittoria e nel terzo set, sul 2-2, accusa un problema di crampi, zoppicando vistosamente per diversi minuti prima di rassegnarsi e rinunciare. L’azzurro, accompagnato dagli applausi del pubblico di Shanghai, abbandona il campo tenendosi a fatica sulle sue gambe e non riuscendo nemmeno a portare il borsone, tormentato dai crampi a entrambe le gambe.

