Tennis, Sinner: “Tornare n.1 è una cosa enorme”

Roma, 2 nov. (askanews) – “E’ una cosa enorme tornare numero 1 del mondo” ha detto Jannik Sinner a caldo dopo la vittoria su Felix Auger-Aliassime in finale a Parigi. Una vittoria che per una settimana lo riporta in vetta alla classifica, e tiene il duello con Alcaraz per il posto di numero 1 a fine anno aperto fino alle Nitto ATP Finals.

“E’ stata una finale intensa, sapevamo entrambi cosa ci fosse in palio. Non ho breakato Felix subito, poi lui ha sempre servito benissimo. In partite così devi riuscire a sfruttare le occasioni che hai” ha spiegato.

Gli ultimi due mesi, ha concluso nell’intervista a caldo, “sono stati pazzeschi. Ho cercato di migliorare come giocatore, sono felice. Ringrazio tutto il mio team: senza di loro questo non sarebbe stato possibile”.

“Felix, so che avevi tante pressioni, spero che questo sforzo qui ti possa aiutare ad essere a Torino. Sei una delle persone più squisite nel circuito, ti auguro il meglio per il resto della stagione e della tua carriera” ha detto Sinner durante la cerimonia di premiazione.

“Grazie al mio team, mi state spingendo al limite. Cerchiamo sempre di fare progressi, sono contento di condividere tutto questo con voi” ha aggiunto, prima di ricevere il particolare trofeo, l’albero che ricorda il tabellone di ogni specifica edizione disegnato dall’italiano Lucio Fanti, dalle mani dell’ultimo campione Slam francese in singolare maschile, Yannick Noah.

Simpatico Felix Auger-Aliassime durante la cerimonia di premiazione. “Non è mai facile perdere una finale, ma voglio congratularmi con Jannik e il tuo team. Costringi tutti gli altri a migliorare. A 15-16 anni giocavamo a FIFA, di progressi ne abbiamo fatti tanti da allora” ha detto. “Grazie al mio team e alla mia famiglia. Il 2025 è stato un’avventura continua, ho fiducia, grazie per il vostro lavoro”