domenica, 19 Ottobre , 25

Imprese, cresce economia del commiato settemila aziende (+4,9% su 2019)

(Adnkronos) - L’impresa funebre è un comparto economico...

Parigi, colpo clamoroso al Louvre: rubati i gioielli di Napoleone

(Adnkronos) - Un furto spettacolare ha scosso il...

Meloni alla Niaf: “Cultura woke vuole cancellarci, si sbagliano”

(Adnkronos) - "La nostra forza, la forza dell'Occidente,...

Donna investita e uccisa a Fiumicino, obbligo di dimora per 35enne

(Adnkronos) - Il gip del tribunale di Civitavecchia...
tennis,-sinner-trionfa-a-riyad:-“voglio-giocare-sempre-cosi”
Tennis, Sinner trionfa a Riyad: “Voglio giocare sempre così”

Tennis, Sinner trionfa a Riyad: “Voglio giocare sempre così”

AttualitàTennis, Sinner trionfa a Riyad: "Voglio giocare sempre così"
Redazione-web
Di Redazione-web

Roma, 19 ott. (askanews) – Per il secondo anno consecutivo, Jannik Sinner si prende tutto: il titolo, la scena e il rispetto del suo più grande rivale, Carlos Alcaraz. Sul cemento lucido di Riyadh, in Arabia Saudita, l’azzurro n. 2 del mondo ha sconfitto lo spagnolo n. 1 con un netto 6-3 6-4, replicando il successo dell’anno scorso e confermandosi campione del Six Kings Slam, l’esibizione più ricca della storia del tennis. Un torneo “non ufficiale”, certo, ma con in palio 6 milioni di dollari per il vincitore: una cifra mai vista, nemmeno nei tornei del Grande Slam. E anche senza punti ATP, la finale tra Sinner e Alcaraz ha avuto il peso specifico di una sfida di vertice, tra due giocatori che stanno ridisegnando il futuro del tennis mondiale.

Fin dai primi scambi Sinner è apparso più lucido e concreto. Approfitta di un errore iniziale di Alcaraz, si costruisce tre palle break e strappa subito il servizio. Lo spagnolo prova a reagire, ma incappa in un doppio fallo sanguinoso sul 15-40. Da quel momento in poi, l’inerzia è saldamente nelle mani dell’altoatesino, che al servizio è impeccabile: percentuali alte, prime pesanti, zero esitazioni nei momenti caldi. Il primo set scivola via sul 6-3, il secondo segue lo stesso copione: Alcaraz tenta il colpo di genio, ma Sinner risponde con solidità e timing perfetto. Chiude 6-4, senza mai dare la sensazione di vacillare. È la sesta vittoria in carriera contro lo spagnolo, la seconda ottenuta in due set netti dopo la semifinale di Pechino 2023.

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.