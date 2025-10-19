Tennis, Sinner trionfa a Riyad: “Voglio giocare sempre così”

Roma, 19 ott. (askanews) – Per il secondo anno consecutivo, Jannik Sinner si prende tutto: il titolo, la scena e il rispetto del suo più grande rivale, Carlos Alcaraz. Sul cemento lucido di Riyadh, in Arabia Saudita, l’azzurro n. 2 del mondo ha sconfitto lo spagnolo n. 1 con un netto 6-3 6-4, replicando il successo dell’anno scorso e confermandosi campione del Six Kings Slam, l’esibizione più ricca della storia del tennis. Un torneo “non ufficiale”, certo, ma con in palio 6 milioni di dollari per il vincitore: una cifra mai vista, nemmeno nei tornei del Grande Slam. E anche senza punti ATP, la finale tra Sinner e Alcaraz ha avuto il peso specifico di una sfida di vertice, tra due giocatori che stanno ridisegnando il futuro del tennis mondiale.

Fin dai primi scambi Sinner è apparso più lucido e concreto. Approfitta di un errore iniziale di Alcaraz, si costruisce tre palle break e strappa subito il servizio. Lo spagnolo prova a reagire, ma incappa in un doppio fallo sanguinoso sul 15-40. Da quel momento in poi, l’inerzia è saldamente nelle mani dell’altoatesino, che al servizio è impeccabile: percentuali alte, prime pesanti, zero esitazioni nei momenti caldi. Il primo set scivola via sul 6-3, il secondo segue lo stesso copione: Alcaraz tenta il colpo di genio, ma Sinner risponde con solidità e timing perfetto. Chiude 6-4, senza mai dare la sensazione di vacillare. È la sesta vittoria in carriera contro lo spagnolo, la seconda ottenuta in due set netti dopo la semifinale di Pechino 2023.