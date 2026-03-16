lunedì, 16 Marzo , 26
HomeAttualitàTennis, Sinner: "Trofeo speciale" e omaggia Antonelli in F1
tennis,-sinner:-“trofeo-speciale”-e-omaggia-antonelli-in-f1
Tennis, Sinner: “Trofeo speciale” e omaggia Antonelli in F1
Attualità

Tennis, Sinner: “Trofeo speciale” e omaggia Antonelli in F1

Redazione-web
By Redazione-web

-

1
0

Roma, 16 mar. (askanews) – Da Indian Wells a Shanghai. C’è una dedica speciale da parte di Jannik Sinner verso Kimi Antonelli che ha vinto il primo gran premio di Formula 1 in carriera, a Shanghai: “È stata una giornata speciale per l’Italia perché sono un grande fan della Formula 1. Avere un italiano molto giovane, Kimi, che riporta l’Italia in cima. È fantastico. Grazie Kimi. Grazie Formula 1”. In precedena Sinner aveva fatto i comolimenti a Medvedev: “È bellissimo vederti di nuovo giocare a questo livello. So che ti alleni molto, molto duramente. Hai una grande squadra dietro di te. Continua così, continua a spingere”. “Ti auguro il meglio per il resto della stagione – continua – Naturalmente il mio team, la mia famiglia e i miei amici a casa… voglio ringraziarvi per aver continuato a spingermi al limite. Siamo venuti qui molto, molto presto per prepararci. Ora è ancora più speciale tenere in mano questo bellissimo trofeo. Grazie mille per tutto il supporto. Grazie”. Per Sinner anche l’omaggio di Medvedev. “Tennis incredibile, è difficile giocare contro di te. Ho fatto del mio meglio. È stata una bella partita. Grandi complimenti per tutto quello che stai facendo. Ogni volta che giochi contro Carlos mi piace guardare la partita. Questa volta però ero felice di non lasciare che Carlos ti affrontasse di nuovo. Ma adoro guardare voi due giocare, adoro guardare te. Continua così, continua a vincere. Non fermarti mai. E complimenti anche al tuo team”

Previous article
Calcio, risultati Serie A, oggi chiude Cremonese-Fiorentina
Next article
Basket, l’Italia femminile al Mondiale dopo 32 anni

POST RECENTI

Attualità

Iran, le notizie più importanti del 16 marzo sulla guerra

Roma, 16 mar. (askanews) – Di seguito una selezione delle notizie più importanti del 15 marzo intorno alla guerra di Usa e Israele contro l’Iran...
Attualità

Usa, Trump: ho il diritto assoluto di imporre dazi doganali

Roma, 16 mar. (askanews) – Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha affermato di avere il "diritto assoluto" di reintrodurre diritti doganali, dopo che...
Attualità

Bebe Vio addio alla scherma, il futuro sono i 100 metri

Roma, 16 mar. (askanews) – L’oro paralimpico del fioretto a Rio 2016 e Tokyo 2020 lascia la scherma per dedicarsi all’atletica leggera. Ospite a "Che...
Attualità

Basket, l’Italia femminile al Mondiale dopo 32 anni

Roma, 16 mar. (askanews) – L’Italia del basket femminile raggiunge il suo grande obiettivo: la qualificazione ai Mondiali a 32 anni di distanza dall’ultima volta....
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.