tennis,-sinner:-“trofeo-speciale”-e-omaggia-antonelli-in-f1

Roma, 16 mar. (askanews) – Da Indian Wells a Shanghai. C’è una dedica speciale da parte di Jannik Sinner verso Kimi Antonelli che ha vinto il primo gran premio di Formula 1 in carriera, a Shanghai: “È stata una giornata speciale per l’Italia perché sono un grande fan della Formula 1. Avere un italiano molto giovane, Kimi, che riporta l’Italia in cima. È fantastico. Grazie Kimi. Grazie Formula 1”. In precedena Sinner aveva fatto i comolimenti a Medvedev: “È bellissimo vederti di nuovo giocare a questo livello. So che ti alleni molto, molto duramente. Hai una grande squadra dietro di te. Continua così, continua a spingere”. “Ti auguro il meglio per il resto della stagione – continua – Naturalmente il mio team, la mia famiglia e i miei amici a casa… voglio ringraziarvi per aver continuato a spingermi al limite. Siamo venuti qui molto, molto presto per prepararci. Ora è ancora più speciale tenere in mano questo bellissimo trofeo. Grazie mille per tutto il supporto. Grazie”. Per Sinner anche l’omaggio di Medvedev. “Tennis incredibile, è difficile giocare contro di te. Ho fatto del mio meglio. È stata una bella partita. Grandi complimenti per tutto quello che stai facendo. Ogni volta che giochi contro Carlos mi piace guardare la partita. Questa volta però ero felice di non lasciare che Carlos ti affrontasse di nuovo. Ma adoro guardare voi due giocare, adoro guardare te. Continua così, continua a vincere. Non fermarti mai. E complimenti anche al tuo team”