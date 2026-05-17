tennis,-trionfo-storico-di-sinner-a-roma.-ruud-battuto-in-finale

Roma, 17 mag. (askanews) – Jannik Sinner entra nella storia del tennis italiano vincendo gli Internazionali BNL d’Italia. Il numero 1 del ranking Atp supera in finale il norvegese Casper Ruud con il punteggio di 6-4, 6-3, conquistando il suo primo titolo al Foro Italico e scatenando l’entusiasmo del Centrale. Una vittoria che arriva a 50 anni dal successo di Adriano Panatta.

Il successo arriva al termine di una partita gestita con autorità dall’azzurro, che dopo un avvio non semplice – con un break subito in apertura e una fase iniziale di rodaggio – ha preso progressivamente il controllo del match. Sinner ha reagito subito, recuperando lo svantaggio nel primo set e piazzando il break decisivo nel nono game, prima di chiudere 6-4 in 50 minuti.

Nel secondo parziale il dominio del n.1 è diventato più evidente: solidità al servizio, accelerazioni da fondo e grande continuità nei momenti chiave hanno permesso all’azzurro di allungare fino al 6-3 finale, nonostante qualche tentativo di resistenza di Ruud.

Con questo successo Sinner diventa il primo italiano a vincere il torneo di Roma in singolare maschile dai tempi di Adriano Panatta, riportando un titolo atteso da decenni al pubblico del Foro Italico.

Per il tennista altoatesino arriva anche un ulteriore traguardo statistico: il Career Golden Masters, completando il palmarès nei tornei 1000. Un successo che consolida ulteriormente la sua posizione in vetta al tennis mondiale e conferma il momento straordinario della sua stagione.