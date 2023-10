Tennis&Friends, Salute e Sport: al Foro Italico la prevenzione è giovane

Dal 13 al 15 ottobre a Roma

Roma, 11 ott. (askanews) – Torna al Foro Italico, dal 13 al 15 ottobre, Tennis & Friends – Salute e Sport con l’obiettivo di veicolare la cultura della prevenzione attraverso lo sport e i corretti stili di vita. La manifestazione, che in 12 anni ha favorito 200mila screening gratuiti, quest’anno ha per titolo La prevenzione è Giovane, un invito a ragazzi e famiglie a prendersi cura della propria salute. L’evento prenderà avvio venerdì 13 alle ore 10. La mattinata sarà dedicata agli studenti delle scuole primarie e secondarie della Capitale e della Regione Lazio che verranno accompagnati attraverso dei percorsi educativi sui temi della salute e dello sport. Sabato 14 e domenica 15 aprirà al pubblico con ingresso gratuito, dalle ore 10.00 alle ore 18.00, il Villaggio della Salute, in collaborazione con Salute Lazio che ha invitato, attraverso il coordinamento della Asl Roma 1, tutte le strutture sanitarie della Regione. Le Asl che hanno subito aderito costituiscono un percorso di screening completo, mettendo a disposizione oltre 500 professionisti, impegnati in 34 aree sanitarie con circa 190 postazioni, per offrire visite gratuite suddivise in 65 diverse specialistiche. Al Villaggio della Salute saranno presenti inoltre le autoemoteche per la donazione del sangue e le postazioni sanitarie adibite alla somministrazione delle vaccinazioni. I percorsi di prevenzione saranno garantiti anche da medici militari della Difesa all’interno del Villaggio Interforze.

Sabato e domenica il Villaggio dello Sport accoglierà la Federazione Italiana Tennis e Padel insieme ad altre importanti Federazioni Sportive Nazionali che allestiranno spazi per avvicinare la popolazione alla pratica sportiva. Presenti i campioni di numerose discipline: tennis, padel, atletica leggera, ciclismo, danza sportiva, judo, lotta, karate, arti marziali, pesca sportiva e attività subacquee, pugilato, rugby, scherma, taekwondo, tiro con l’arco e volley. In questo ambito, inoltre, la Difesa propone un percorso di “Military Fitness”. Restando in tema di sport, sabato prenderanno il via sui campi numerosi tornei di padel e tennis. Sabato e domenica in particolare scenderanno in campo gli Ambassador di Tennis & Friends – Salute e Sport impegnati nei tornei Celebrities.

“Abbiamo voluto intitolare l’edizione 2023 ‘La prevenzione è Giovane’ perché i ragazzi sono il presente e il futuro, nonché i primi destinatari del nostro messaggio. È importante imparare fin da subito i corretti stili di vita, ovvero, seguire una alimentazione equilibrata e svolgere una regolare attività sportiva. I dati rivelano che il 30% dei bambini italiani fra gli 8 e i 9 anni è in sovrappeso o obeso. Per loro il rischio è di incorrere in una serie di problemi secondari, come malattie cardiovascolari, diabete di tipo II, ipertensione e dislipidemia. Lo stesso problema riguarda anche il 33% della popolazione adulta, per questo è importante ribadire come il moto sia necessario, così come eseguire esami periodici per tenere sotto controllo colesterolo e pressione arteriosa. Fare prevenzione, inoltre, non è solo doveroso per prendersi cura della propria salute, è anche un bene per tutta la società. Spendere infatti in prevenzione da parte del Servizio sanitario nazionale conviene in termini di riduzione dei costi destinati a ricoveri, trattamenti farmacologici e chirurgici. Solo per le malattie cardiovascolari in Italia i costi ammontano a oltre 41 miliardi di euro all’anno, un dato sopra la media europea. Una spesa che potremmo ridurre se facessimo più attenzione a prevenzione primaria e secondaria”, afferma Giorgio Meneschincheri, medico specialista in medicina preventiva, presidente della onlus Friends for health e docente dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma.

Quest’anno il Comitato tecnico scientifico della manifestazione, presieduto da Francesco Vaia, direttore generale della Prevenzione sanitaria del Ministero della Salute, è composto da Giorgio Meneschincheri, medico specialista in medicina preventiva, Giuseppe Quintavalle, commissario straordinario Asl Roma 1, Alberto Siracusano, direttore UOC Psichiatria e Psicologia clinica del Policlinico Tor Vergata di Roma, Federico Vigevano, direttore Area scientifica Neuroscienze dell’Ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma, Egidio Fracasso, capo del 1° reparto-politica e organizzazione sanitaria dell’Ispettorato generale di Sanità militare, Fabrizio Ciprani, direttore centrale di sanità della Polizia di Stato, Marco Tardelli, Ambassador Onu, Massimiliano Raponi, direttore sanitario dell’Ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma, Massimo Andreoni, professore emerito di Malattie infettive dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata, mons. Vincenzo Paglia, presidente della Pontificia accademia per la vita, Paolo Sormani, amministratore delegato e direttore generale della Fondazione Policlinico Campus Bio-Medico di Roma, e Nicola Pietrangeli, ambasciatore del tennis italiano nel mondo e presidente onorario di Tennis & Friends – Salute e Sport. La cerimonia di apertura avrà luogo sabato 14 alle ore 11.30 alla presenza delle Istituzioni e delle Autorità sanitarie e militari. Veronica Maya, madrina storica della manifestazione, introdurrà sul palco la conduttrice Mara Venier per il taglio del nastro.