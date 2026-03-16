lunedì, 16 Marzo , 26

Sagre, sindaco Niscemi: “Premio riconosce nostro lavoro ed è simbolo di ripartenza”

(Adnkronos) - “Riceviamo un riconoscimento dal duplice significato:...

Sinner ‘seccato’ in conferenza a Indian Wells: “È la stessa domanda di prima”

(Adnkronos) - Jannik Sinner 'sbuffa' in conferenza stampa...

Chiusa II edizione Festival Innovation Hub nell’ambito di ‘Rocca Calascio – Luce d’Abruzzo’

(Adnkronos) - Per cinque giorni un piccolo centro...

Barbra Streisand commuove agli Oscar 2026: in ricordo di Robert Redford canta ‘The Way We Were’

(Adnkronos) - Barbra Streisand ricorda Robert Redford e...
HomeVideo NewsTensione a Cuba: attacco al Partito Comunista, proteste e black out
tensione-a-cuba:-attacco-al-partito-comunista,-proteste-e-black-out
Tensione a Cuba: attacco al Partito Comunista, proteste e black out
Video News

Tensione a Cuba: attacco al Partito Comunista, proteste e black out

Redazione-web
By Redazione-web

-

1
0

Disordini, assalti e auto bruciate in tutta l’isola

L’Avana, 16 mar. (askanews) – Tra continui black out, carburante quasi introvabile e minacce da Trump, la tensione Cuba continua a salire. Il cibo scarseggia, mancano ormai tutti i beni di prima necessità, ferme quasi tutte le attività commerciali, gli ospedali, e gli uffici. E tra la popolazione dilaga la protesta, i manifestanti hanno preso d’assalto anche la sede del partito Comunista nella città di Moròn, comune agricolo nella provincia di Ciego de Avila, considerato uno dei baluardi della Cuba comunista. Si è così passati ai disordini, agli assalti e alle auto bruciate in tutta l’isola.Sotto accusa il governo di Miguel Dìaz-Canel, ma anche il blocco petrolifero imposto dagli Stati Uniti che ha fermato l’arrivo di greggio dal Venezuela del deposto Maduro, che si aggiunge all’embargo economico imposto da Washington da decenni.Il presidente Donald Trump ha più volte detto esplicitamente di volere un cambio di regime all’Avana dichiarando che Cuba il prossimo obiettivo.Miguel Dìaz-Canel ha riconosciuto il malcontento popolare per la carenza di energia elettrica e la crisi economica sull’isola, ma ha avvertito che “non saranno tollerati” atti di vandalismo come quelli registrati nelle ultime ore.In questa situazione il turismo, importante fonte di reddito per l’isola caraibica, è in crisi totale e gli arrivi sono quasi azzerati.

Previous article
Iran, Trump a Nato su Stretto Hormuz: futuro negativo se non aiuta
Next article
Tra “Anticristo” e neo-con, messa in latino a Roma (ma senza Thiel)

POST RECENTI

Video News

Russia, Renzi: Cirielli? Dite a Tajani di svegliarsi

"Fa il ministro degli Esteri, diteglielo con dolcezza"Firenze, 16 mar. (askanews) - "Penso che qualcuno dovrebbe dire a Tajani che fa il ministro degli Esteri....
Video News

Tra “Anticristo” e neo-con, messa in latino a Roma (ma senza Thiel)

Responsabile internazionale Lega Giovani, Quadri: qui più giovaniRoma, 16 mar. (askanews) - Sono giovani, molti sono stranieri, devoti ma soprattutto ultra conservatori: sono i selezionatissimi...
Video News

Iran, Trump a Nato su Stretto Hormuz: futuro negativo se non aiuta

Cina: tutti interrompano operazioni militari nell'areaWashington, 16 mar. (askanews) - Donald Trump ha di nuovo chiesto con insistenza supporto per garantire la sicurezza dello Stretto...
Video News

Iran, le immagini della Mezzaluna Rossa sugli effetti di un raid

Soccorsi tra le macerie con sacchi per trasportare i cadaveriMilano, 16 mar. (askanews) - Filmati condivisi sui social media il 15 marzo 2026 dalla Mezzaluna...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.