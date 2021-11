Tensione al tavolo Whirlpool, Tibaldi (Fiom) sbotta: “Mancano risposte sul futuro dei lavoratori”

ROMA – Tensione al tavolo Whirlpool in corso al Mise dove non si sono presentati esponenti del governo, impegnati nel Cdm. Dopo la relazione dei rappresentanti del Consorzio i sindacalisti hanno protestato per la mancanza di risposte adeguate sulla tenuta occupazionale e sui tempi della conversione del sito di Napoli. Fim, Fiom e Uilm hanno deciso di non lasciare il tavolo, aspettando l’arrivo dei ministri Giorgetti e Orlando. Particolarmente acceso l’intervento della segretaria Fiom, Barbara Tibaldi (in video), alla fine del quale i tecnici del Ministero hanno deciso di fare una pausa dei lavori.

