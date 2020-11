Tensione Napoli: discussioni squadra-Gattuso e stipendi non pagati

Il tecnico ha rimproverato ai suoi la scarsa incisività, ma sul momento no degli azzurri potrebbe avere un peso non da poco anche la questione economica…

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Tensione Napoli: discussioni squadra-Gattuso e stipendi non pagati proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento