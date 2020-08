Tensioni nella maggioranza. E Zingaretti blinda Lamorgese

AGI – Le voci si erano fatte tanto insistenti che è servito un chiarimento. Nicola Zingaretti ha quindi alzato la cornetta per parlare con la ministra dell’Interno, Luciana Lamorgese. Per confermarle il pieno appoggio del Partito Democratico, certo, ma soprattutto per rassicurarla sul fatto che non c’è alcuna manovra del Pd per defenestrarla. Tanto meno c’è la volontà del segretario dem di subentrarle in un incarico che le è stato assegnato allo scopo di riportare al Viminale una personalità super partes, non condizionata da ideologie o linee di partito, dopo la stagione Salvini.

I sospetti sul segretario dem

Un chiarimento,

