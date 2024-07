tensostruttura-a-termini,-rocca:-“tema-che-riguarda-gualtieri,-ma-va-data-risposta-decorosa-a-senza-fissa-dimora”

ROMA – “Questo è un tema che riguarda il Commissario (il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri che è stato nominato Commissario Straordinario al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nell’ambito del territorio di Roma Capitale ndr.) mentre noi (come Regione Lazio ndr.) ci occupiamo di fornire un’adeguata risposta sanitaria a tutti i cittadini. Credo, inoltre, si debba trovare una risposta decorosa e dignitosa per le persone senza fissa dimora. Questa è una priorità non negoziabile per quanto mi riguarda. So che c’è un dialogo tra il Commissario Gualtieri e la Santa Sede per individuare quali possono essere le risposte migliori. Non posso dire altro, entrerei a gamba tesa in responsabilità altrui”.





Ha risposto così all’agenzia di stampa Dire il presidente della regione Lazio Francesco Rocca a margine della conferenza di inaugurazione del nuovo reparto di cardiologia e della sala di elettrofisiologia che si è svolta questa mattina presso il presidio ospedaliero Santa Maria Goretti a Latina e relativamente alla questione della tensostruttura presso la stazione Termini che ha scatenato polemiche e su cui anche il sottosegretario Mantovano ha dato indicazioni per trovare soluzioni diverse. Venerdì scorso proprio a piazza dei Cinquecento Fratelli d’Italia ha organizzato un sit in per dire no alla soluzione inizialmente proposta da Gualtieri.

