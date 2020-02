Tenta di estorcere 110mila euro per conto del clan Mallardo, arrestato uomo dei Di Lauro

La vicenda.

Avrebbe tentato di recuperare per conto del clan Mallardo un credito di 110mila euro da un commerciante di Aversa (Caserta), minacciandolo a più riprese, convocandolo insieme ai parenti nel covo della cosca, e costringendolo alla fine a chiudere l’attività. È finito per questo in carcere il 42enne Umberto Lamonica, ritenuto elemento di spicco del “Clan Di Lauro” operante nel quartiere napoletano di Secondigliano; l’uomo è stato arrestato per tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso, dai carabinieri del Nucleo Investigativo di Aversa e della Tenenza di Arzano su ordine del Gip di Napoli.

L’indagine è stata coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia partenopea.

