AGI – Tentativo di golpe in Mali con un ammutinamento di militari nella capitale Bamako. Il presidente maliano Ibrahim Boubacar Keita e il suo primo ministro, Boubou Cissè sarebbero stati “arrestati” nel tardo pomeriggio da soldati in rivolta, ha dichiarato uno dei leader del colpo di Stato. “Possiamo dirvi che il presidente e il primo ministro sono sotto il nostro controllo. Li abbiamo arrestati a casa del presidente”, ha detto un soldato che ha chiesto l’anonimato. “Sono su un veicolo blindato diretti a Kati”, il campo militare alla periferia di Bamako dove in mattinata è iniziato l’ammutinamento, ha detto un’altra fonte militare.

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Tentativo di golpe militare in Mali, “arrestati il presidente e il premier” proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento