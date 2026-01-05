tentato-assalto-al-bancomat-di-poste-italiane-a-ottaviano

Allarme in via Luigi Carbone: l’Istituto di vigilanza Prestige mette in fuga cinque malviventi dopo l’esplosione. Indagano i carabinieri di Torre Annunziata

Attimi di forte tensione nella notte a Ottaviano, dove un tentato assalto a un ATM è stato sventato grazie alla prontezza di una pattuglia dell’Istituto di Vigilanza Prestige.

Intorno alle ore 4:00, durante il servizio di perlustrazione in via Luigi Carbone, le guardie giurate della vigilanza hanno notato un’autovettura sospetta con il motore acceso, posizionata in retromarcia sul marciapiede: una circostanza anomala che ha immediatamente attirato l’attenzione della pattuglia.

Pochi istanti dopo, la situazione è precipitata: una violenta esplosione di natura dolosa ha scosso la zona, verosimilmente finalizzata alla forzatura del bancomat di Poste Italiane situato nelle immediate vicinanze.

I vigilantes hanno constatato la presenza di cinque soggetti incappucciati, intenti a tentare l’estrazione dell’ATM dall’ufficio postale subito dopo l’esplosione. Alla vista della pattuglia, i malviventi si sono dati repentinamente alla fuga, facendo perdere le proprie tracce.

Contestualmente, la pattuglia dell’Istituto di Vigilanza Prestige ha allertato le Forze dell’Ordine competenti, fornendo le prime informazioni utili per l’intervento e per l’avvio delle indagini.

Sul posto sono poi giunti i carabinieri della sezione radiomobile di Torre Annunziata, il nucleo investigativo sta curando i rilievi e le indagini. Non si registrano feriti.

L’episodio evidenzia ancora una volta l’importanza del presidio del territorio e della collaborazione tra vigilanza privata e forze dell’ordine nel contrasto ai reati predatori, soprattutto nelle ore notturne.