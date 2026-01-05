lunedì, 5 Gennaio , 26

Thais Wiggers, operazione alla caviglia dopo incidente: “Comincio anno con un piede bionico”

(Adnkronos) - "Piede bionico" per Thais Wiggers. La...

Morta Anna Falcone, sorella del giudice Giovanni: aveva 95 anni

(Adnkronos) - E’ morta Anna Falcone, 95 anni,...

Groenlandia, Trump insiste: “Ne abbiamo bisogno”. La replica: “Adesso basta”

(Adnkronos) - "Adesso basta". Il primo ministro groenlandese...

Manchester United, esonerato Amorim. Da Zidane a Maresca: chi sarà il nuovo allenatore

(Adnkronos) - Ruben Amorim non è più l'allenatore...
tentato-assalto-al-bancomat-di-poste-italiane-a-ottaviano
Tentato assalto al bancomat di Poste Italiane a Ottaviano

Tentato assalto al bancomat di Poste Italiane a Ottaviano

NewsTentato assalto al bancomat di Poste Italiane a Ottaviano
Redazione-web
Di Redazione-web

Allarme in via Luigi Carbone: l’Istituto di vigilanza Prestige mette in fuga cinque malviventi dopo l’esplosione. Indagano i carabinieri di Torre Annunziata 

Attimi di forte tensione nella notte a Ottaviano, dove un tentato assalto a un ATM è stato sventato grazie alla prontezza di una pattuglia dell’Istituto di Vigilanza Prestige.

Intorno alle ore 4:00, durante il servizio di perlustrazione in via Luigi Carbone, le guardie giurate della vigilanza hanno notato un’autovettura sospetta con il motore acceso, posizionata in retromarcia sul marciapiede: una circostanza anomala che ha immediatamente attirato l’attenzione della pattuglia.

Pochi istanti dopo, la situazione è precipitata: una violenta esplosione di natura dolosa ha scosso la zona, verosimilmente finalizzata alla forzatura del bancomat di Poste Italiane situato nelle immediate vicinanze.

I vigilantes hanno constatato la presenza di cinque soggetti incappucciati, intenti a tentare l’estrazione dell’ATM dall’ufficio postale subito dopo l’esplosione. Alla vista della pattuglia, i malviventi si sono dati repentinamente alla fuga, facendo perdere le proprie tracce.

Contestualmente, la pattuglia dell’Istituto di Vigilanza Prestige ha allertato le Forze dell’Ordine competenti, fornendo le prime informazioni utili per l’intervento e per l’avvio delle indagini.

Sul posto sono poi giunti i carabinieri della sezione radiomobile di Torre Annunziata, il nucleo investigativo sta curando i rilievi e le indagini. Non si registrano feriti.

L’episodio evidenzia ancora una volta l’importanza del presidio del territorio e della collaborazione tra vigilanza privata e forze dell’ordine nel contrasto ai reati predatori, soprattutto nelle ore notturne.

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.