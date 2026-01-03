sabato, 3 Gennaio , 26

Blasi-Totti, nuova causa: Ilary denuncia per crollo del tetto della villa all’Eur

(Adnkronos) - Ilary Blasi apre una nuova causa...

Atalanta-Roma, gol di Scalvini e Scamacca e doppio check Var tra le proteste giallorosse. Cos’è successo

(Adnkronos) - Atalanta-Roma chiude il sabato di campionato...

Rocca da Papa Leone, l’incontro in Vaticano

(Adnkronos) - "Ho incontrato oggi il Santo Padre...

Giubileo, Rocca da Papa Leone: “Uniti in cura fragilità e nel dare risposte concrete”

(Adnkronos) - "Ho incontrato oggi il Santo Padre...
tentato-furto-all’intesa-sanpaolo-di-casalnuovo-sventato-dall’istituto-di-vigilanza-prestige
Tentato furto all’Intesa Sanpaolo di Casalnuovo sventato dall’Istituto di Vigilanza Prestige

Tentato furto all’Intesa Sanpaolo di Casalnuovo sventato dall’Istituto di Vigilanza Prestige

NewsTentato furto all’Intesa Sanpaolo di Casalnuovo sventato dall’Istituto di Vigilanza Prestige
Redazione-web
Di Redazione-web

 Tentato furto nella notte alla banca Intesa Sanpaolo di Casalnuovo di Napoli, dove l’azione dei malviventi è stata sventata grazie al tempestivo intervento degli uomini dell’Istituto di Vigilanza Prestige.

Erano le 4:35 quando la pattuglia di sorveglianza, durante il consueto servizio notturno, ha notato movimenti sospetti nei pressi dell’istituto di credito.

I vigilantes sono immediatamente intervenuti, riuscendo a mettere in fuga i ladri prima che potessero portare a termine il colpo.

Scattato l’allarme, sul posto sono giunte anche le forze dell’ordine, che hanno avviato le verifiche del caso e i rilievi per accertare eventuali danni alla struttura e raccogliere elementi utili alle indagini. Non si segnalano feriti né ammanchi di denaro.

L’episodio conferma l’importanza dei servizi di vigilanza sul territorio e del coordinamento con le forze dell’ordine, fondamentali per garantire sicurezza e prevenire reati, soprattutto nelle ore notturne. Le indagini proseguono per identificare i responsabili del tentato furto.



Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.