tentato-furto-all’intesa-sanpaolo-di-casalnuovo-sventato-dall’istituto-di-vigilanza-prestige

Tentato furto nella notte alla banca Intesa Sanpaolo di Casalnuovo di Napoli, dove l’azione dei malviventi è stata sventata grazie al tempestivo intervento degli uomini dell’Istituto di Vigilanza Prestige.

Erano le 4:35 quando la pattuglia di sorveglianza, durante il consueto servizio notturno, ha notato movimenti sospetti nei pressi dell’istituto di credito.

I vigilantes sono immediatamente intervenuti, riuscendo a mettere in fuga i ladri prima che potessero portare a termine il colpo.

Scattato l’allarme, sul posto sono giunte anche le forze dell’ordine, che hanno avviato le verifiche del caso e i rilievi per accertare eventuali danni alla struttura e raccogliere elementi utili alle indagini. Non si segnalano feriti né ammanchi di denaro.

L’episodio conferma l’importanza dei servizi di vigilanza sul territorio e del coordinamento con le forze dell’ordine, fondamentali per garantire sicurezza e prevenire reati, soprattutto nelle ore notturne. Le indagini proseguono per identificare i responsabili del tentato furto.





