Tenuta Cocci Grifoni festeggia 90 vendemmie e riparte con Luca Biasi

Il 14 ottobre ad Ascoli Attilio Scienza racconta il Pecorino

Milano, 13 ott. (askanews) – Tenuta Cocci Grifoni festeggia le sue prime 90 vendemmie. L’azienda di San Savino di Ripatransone (Ascoli Piceno) è stata infatti fondata da Guido Cocci Grifoni nel 1933 e incarna una lunga storia di famiglia. “Delle 90 vendemmie io ne ricordo distintamente più di 50: le ho vissute tutte con grande emozione per ragioni diverse nelle diverse fasi della mia vita” racconta la titolare Marilena Cocci Grifoni, sottolineando che “quella di quest’anno resterà impressa nella mia mente perché è la prima con entrambe le mie figlie Marta e Camilla operative in azienda e questo, insieme alla nuova direzione tecnica di Nicola Biasi, costituisce un nuovo inizio”.

Novant’anni di storia infatti non sono un traguardo per questa realtà protetta da calanchi e boschi nel cuore delle Marche, ma il punto di partenza di un nuovo viaggio con lo sguardo rivolto al futuro, accompagnati dalla nuova consulenza di Nicola Biasi, enologo e produttore di vino. “È vero che ho passato oltre nove anni della mia carriera tra Montalcino e Bolgheri, due delle zone più importanti d’Italia per i vini rossi, ma le mie origini però, sono decisamente bianchiste e quindi essere stato cercato dall’azienda che senza ombra di dubbio ha dato voce al Pecorino, è per me un grandissimo onore” afferma Biasi, spiegando che “il mio lavoro si concentrerà sul fare emergere le peculiarità dei cru aziendali, esaltando ogni singolo vitigno, primo su tutti il Pecorino: una delle varietà a bacca bianca dal più grande potenziale qualitativo”.

Le vicende della famiglia Cocci Grifoni sono intrecciate a quelle del vino protagonista di questo territorio sin dai primissimi anni Trenta, In tempi più recenti, le date fondamentali sono due: la prima è l’annata 1970 durante la quale Guido Cocci Grifoni imbottiglia per la prima volta il Rosso Piceno Superiore, DOC da appena due anni, e la seconda è l’annata 1982 che vede sempre il fondatore riportare alla luce il vitigno Pecorino. Sarà lui il primo a reimpiantarlo nel 1987 e ad imbottigliare in purezza la vendemmia 1990.

L’appuntamento per i festeggiamenti e per la presentazione di Biasi è fissato per il 14 ottobre alle 10 nello storico Caffè Meletti ad Ascoli Piceno. Dopo i saluti di benvenuto di Marilena Cocci Grifoni, e di Giorgio Savini, presidente del Consorzio Tutela Vini Piceni, si terrà un talk dedicato al Rosso Piceno guidato da Stefania Vinciguerra (“Doctor Wine”), una masterclass dedicata al Pecorino con il celebre agronomo, Attilio Scienza.