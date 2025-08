tera-presenta-il-modello-rigenerativo-di-tassullo

Un ecosistema unico al mondo tra sostenibilità e tecnologia

Roma, 1 ago. (askanews) – A Montecitorio l’ecosistema minerario che genera futuro: TERA, il modello rigenerativo di Tassullo. Dai beni alimentari al primo Data Center europeo all’interno di una miniera attiva: l’azienda trentina Tassullo ha presentato alla Camera dei Deputati TERA, un ecosistema unico al mondo che coniuga sostenibilità e tecnologia nel cuore della montagna. Un incontro organizzato dall’on. Alessia Ambrosi componente Commissione XIV Politiche dell’Unione Europea. “Quello di TERA è un progetto straordinario, unico al mondo per il suo genere, perché coniuga economia circolare, sostenibilità e innovazione tecnologica. La sostenibilità che non è solo un dovere, ma in questo caso diventa una vera e propria opportunità di rigenerazione. Questo progetto coniuga insieme e vede la collaborazione di un partenariato pubblico e privato, dove vede la collaborazione tra le imprese del territorio, la collaborazione dell’università e delle istituzioni con la provincia autonoma di Trento e i sindaci del territorio”.Grazie alle attività estrattive dell’azienda Tassullo, che ogni giorno ricava dalla montagna la Dolomia per i propri prodotti per l’edilizia, sta infatti nascendo un mondo sotterraneo, dove convivono attività di settori diversi ma accomunate da una visionecomune, che mette al centro il rispetto dell’ambiente e del territorio. Abbiamo parlato con l’Ing. Roberto Covi, CEO Tassullo TERA:”Oggi abbiamo avuto l’onore di presentare il progetto TERA in un contesto prestigioso come la Camera, l’ecosistema minerario che racchiude tutti i progetti. Tassullo include Intacto, Melinda, Trentingrana e Cavit, che all’interno di questa miniera trovano residenza e hanno sfidato il sottosuolo per portare qualcosa di innovativo, trovando all’interno di una miniera attiva la possibilità di sfruttare caratteristiche uniche, come la temperatura, la sicurezza e la stabilità dei luoghi, a beneficio del proprio processo produttivo. Oggi abbiamo presentato un caso studio che all’interno di TERA prenderà piede a partire dal prossimo anno, che appunto il Data Center di Intactur”.Infine è intervenuto Achille Spinelli, Assessore allo sviluppo economico, lavoro, famiglia, università e ricerca della Provincia Autonoma di Trento:”Oggi qui presentiamo un’iniziativa che ha a che fare con uno sviluppo privato, ma sul quale il pubblico ha dato un impulso decisivo. Grazie a un piano, a un fondo, che chiaramente deriva dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, è stato sviluppato un progetto che guarda al futuro, che guarda alla sostenibilità, ma soprattutto guarda a coniugare perfettamente quello che è ambiente e tecnologia, quello che è digitalizzazione e innovazione”.Un incontro che ha visto anche la partecipazione del Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso che ha fatto pervenire un messaggio istituzionale di saluto sottolineando il valore dell’iniziativa e l’importanza di modelli industriali sostenibili come quello promosso da TERA.