mercoledì, 1 Luglio , 26
HomeDALL'ITALIA E DAL MONDOTeramo, scooter non si ferma all'alt dei carabinieri: un morto dopo l'inseguimento
teramo,-scooter-non-si-ferma-all’alt-dei-carabinieri:-un-morto-dopo-l’inseguimento
Teramo, scooter non si ferma all’alt dei carabinieri: un morto dopo l’inseguimento
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Teramo, scooter non si ferma all’alt dei carabinieri: un morto dopo l’inseguimento

Redazione-web
By Redazione-web

-

3
0

(Adnkronos) – Un uomo è morto questa sera dopo un inseguimento con i carabinieri tra i territori di Montesilvano, Città Sant’Angelo e Silvi. Secondo una prima ricostruzione, una pattuglia del Radiomobile dei carabinieri di Montesilvano (Pe) avrebbe intercettato uno scooter con a bordo due persone che procedeva ad alta velocità in direzione Silvi Marina (Te). L’episodio si è verificato intorno alle 20, nel tratto costiero. Alla vista dei militari, il mezzo non si sarebbe fermato, dando così origine a un inseguimento. La moto avrebbe percorso diversi tratti di strada, con manovre ad alta velocità e con inversione di marcia in prossimità della zona dell’“Expo 2000” di Silvi Marina, dove avrebbe attraversato una rotatoria tornando in direzione Montesilvano. Qui il passeggero è stato lasciato a terra e i carabinieri si sono occupati di lui. La moto è ripartita, avrebbe superato alcune macchine contromano per invadere la corsia opposta e poi, sulla statale 16, trovarsi di fronte l’auto dei carabinieri, contro cui si sarebbe schiantata. Questo da una prima ricostruzione dei fatti, sui quali indaga la Stradale di Teramo. Per il conducente della moto, conosciuto alle forze dell’ordine, oltre 40 anni, non c’è stato nulla da fare. Inutili i soccorsi da parte dei sanitari del 118. La vicenda è seguita dalla Procura di Teramo.  

Previous article
Belgio-Senegal, succede di tutto: ct annaffiato, invasione e lite in campo
Next article
Iran e Stati Uniti, si sono conclusi i colloqui a Doha. I mediatori del Qatar: “Progressi positivi”

POST RECENTI

DALL'ITALIA E DAL MONDO

Da zecche a zanzare rischio virus in vacanza, Bassetti: “Non solo in Paesi esotici”

(Adnkronos) - Non solo l'Hantavirus prima e il ritorno di Ebola dopo, i virus sono stati i protagonisti a cavallo tra la primavera e...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Ventilatore o condizionatore? La differenza sulla bolletta che non ti aspetti

(Adnkronos) - Rinfrescare casa può costare pochi centesimi o diversi euro al giorno. La differenza non è solo nei gradi percepiti, ma nel peso...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Legge elettorale, la trattativa prosegue. Sherpa Fdi: “Su preferenze va trovata sintesi unitaria”

(Adnkronos) - "Il vertice di martedì? All'incontro è stata data un'importanza maggiore di quella che aveva...". All'indomani della riunione di maggioranza sulla legge elettorale,...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Tregua dal caldo estremo, oggi 24 città con bollino giallo. Da domani Italia in verde

(Adnkronos) - Dopo settimane di caldo record, ecco la tanto attesa tregua. L'Italia - almeno per qualche giorno - torna finalmente a respirare. Se...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.