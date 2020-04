“Oggi non abbiamo una grande domanda di terapia intensiva, ma ci stiamo preparando per settembre-ottobre, quando dobbiamo apsettarci una epidemia di influenza e una enorme quantita’ di accessi in ospedali”. Lo dice il governatore della Campania, Vincenzo De Luca.

abr/mrv/red

L’articolo Terapie intensive, De Luca: “Ci stiamo preparando per settembre-ottobre” proviene da Italpress.

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Terapie intensive, De Luca: “Ci stiamo preparando per settembre-ottobre” proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento