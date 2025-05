Terapie per l’Hiv sempre più semplici, efficaci e su misura

PADOVA – La ricerca italiana nelle malattie infettive si impone a livello internazionale. Il messaggio parte dalla 17a edizione di ICAR – Italian Conference on AIDS and Antiviral Research https://www.icar2025.it, che si tiene dal 21 al 23 maggio al Padova Congress: nuovi studi propongono trattamenti per l’HIV sempre più efficaci, tollerabili e adattabili alle esigenze delle persone che vivono con l’infezione. Alcuni di questi studi mostrano come le terapie attuali permettano non solo di controllare l’infezione nel lungo periodo, ma anche di semplificare la vita quotidiana, di adattarsi a pazienti con altre patologie e di offrire soluzioni per chi ha difficoltà a prendere farmaci ogni giorno. Come emerge dalle esperienze condivise a ICAR, l’Italia è attivamente impegnata anche nella cooperazione con i Paesi a basso-medio reddito. Ma su questi progetti sono intervenuti i tagli americani, che minacciano anche le ONG italiane, oltre a tutta la ricerca internazionale.

UNA SOLA PILLOLA, ANCHE PER CHI È PIÙ AVANTI CON GLI ANNI

In uno studio che verrà presentato dal Policlinico Umberto I di Roma, ad esempio, il regime in singola compressa a base di bictegravir/emtricitabina/tenofovir alafenamide mostra un’ottima efficacia a 144 settimane (quasi 3 anni) nel mantenere sotto controllo il virus anche in persone con più di 55 anni, spesso con più patologie e considerate più vulnerabili. Si osserva un miglioramento del sistema immunitario e un buon profilo metabolico, con un controllo virale stabile nel 93% dei partecipanti, e nessuna tossicità rilevante.

CONFERMATE EFFICACIA E SICUREZZA DELLA TERAPIA A DUE FARMACI A 10 ANNI

Come emerge dai dati della coorte Odoacre, una rete di centri italiani che seguono migliaia di pazienti in modo coordinato, la terapia a due farmaci dolutegravir/lamivudina (DTG+3TC) si conferma a dieci anni una scelta efficace e sicura. Lo studio, su oltre 2.500 persone con HIV, ha analizzato l’efficacia e la tollerabilità del regime in una popolazione reale, con un’età mediana di 55 anni. Dopo dieci anni di follow-up, oltre il 90% dei pazienti mantiene il controllo del virus, senza mutazioni che causano resistenza ai farmaci stessi. La terapia è ben tollerata, con pochissimi abbandoni per effetti collaterali, e ha anche benefici sul profilo metabolico, con miglioramenti nei livelli di colesterolo e insulino-resistenza. Questa semplificazione terapeutica non solo funziona, ma si adatta bene anche a persone più avanti con gli anni o con comorbidità.

LA TERAPIA INIETTABILE FUNZIONA ANCHE NEI CASI PIÙ COMPLESSI

Un terzo studio, ad opera di specialisti afferenti all’Università Bicocca e all’Ospedale Niguarda di Milano, ha esplorato una frontiera più recente: la terapia iniettabile a lunga durata (long-acting), a base di cabotegravir e rilpivirina. Questa strategia, che prevede un’iniezione ogni due mesi, è stata testata in persone con HIV con carica virale ancora rilevabile a causa di scarsa aderenza alla terapia orale quotidiana. Anche in questo contesto difficile, oltre il 75% dei partecipanti ha raggiunto la soppressione virale, dimostrando che la terapia long-acting può essere un’opzione valida anche nei pazienti più fragili o discontinui nel trattamento.

UN FUTURO CON PIÙ OPZIONI E MENO BARRIERE

“Questi e altri studi presentati a ICAR confermano che oggi vivere con l’HIV non significa più convivere con terapie pesanti o invalidanti – sottolinea il Prof. Stefano Rusconi, copresidente ICAR – Esistono soluzioni efficaci per ogni esigenza: dalla compressa giornaliera per chi vuole semplificare, alle iniezioni bimestrali per chi non riesce ad assumere farmaci ogni giorno. Personalizzazione, durata e tollerabilità diventano le parole chiave della terapia moderna. E l’Italia è protagonista, contribuendo con dati reali alla ricerca internazionale”.

TERAPIE EFFICACI, MA ANCHE SOSTENIBILI: UNA SFIDA CRUCIALE PER IL FUTURO

A fronte di terapie sempre più efficaci e personalizzate, è fondamentale assicurare che tutti i pazienti possano accedervi in modo equo, indipendentemente dalla regione o dalla condizione socioeconomica. “La sostenibilità non riguarda solo i costi, ma anche la governance dei percorsi di cura, la continuità terapeutica e l’equità nell’accesso ai farmaci – evidenzia il Prof. Stefano Rusconi – Bisogna garantire scelte terapeutiche appropriate, bilanciando efficacia, tollerabilità e impatto economico sul sistema sanitario. L’adozione di strategie terapeutiche flessibili, semplificate e ben tollerate, come quelle emerse dagli studi italiani, si conferma una risorsa fondamentale non solo per i pazienti, ma anche per la tenuta del sistema sanitario nel lungo periodo”.

LA RICERCA ITALIANA OLTRE CONFINE: AL LAVORO PER MIGLIORARE LA SALUTE GLOBALE

La ricerca italiana presentata a ICAR 2025 non si ferma ai confini nazionali. È infatti crescente il contributo scientifico portato in Paesi a basso reddito. In Tanzania, ad esempio, il progetto quinquennale coordinato da Medici con l’Africa CUAMM, presentato a ICAR dalla Dott.ssa Giulia Martelli, dimostra l’efficacia di un modello di cura basato sulla comunità per migliorare l’accesso ai test HIV e alla terapia, con oltre 330mila test eseguiti e più del 90% dei pazienti con viremia soppressa. Risultati particolarmente rilevanti sono stati ottenuti anche nella prevenzione della trasmissione del virus da madre a figlio, grazie a un’adesione quasi totale ai programmi di trattamento nelle donne in gravidanza. In Mozambico, il Prof. Francesco Castelli ha guidato uno studio dell’Università di Brescia volto a migliorare l’uso degli antibiotici nei pazienti con febbre non malarica. L’introduzione di semplici test diagnostici ha permesso di ridurre del 15% l’uso improprio di antibiotici, senza compromettere gli esiti clinici. Lo stesso studio ha anche offerto nuovi dati sulla diffusione di infezioni da virus come Zika in contesti rurali africani.

LA MINACCIA DEI TAGLI USA PER LA RICERCA

I risultati conseguiti sia a livello nazionale che nella cooperazione internazionale potrebbero subire un duro colpo dalle decisioni dell’amministrazione Trump relative ai tagli del personale delle agenzie governative sanitarie e ai tagli alla ricerca. “L’attuale situazione ha le sue ricadute sulla ricerca infettivologica – sottolinea il Prof. Stefano Rusconi – Gli scienziati delle agenzie federali statunitensi vedono ridotti i budget a loro disposizione. Inoltre, il congelamento di fondi a programmi di ricerca sull’HIV come PEPFAR o USAID avranno conseguenze soprattutto nei Paesi più poveri: questo potrebbe comportare allarmanti passi indietro nella lotta alla pandemia da HIV in Africa, mettendo in discussione i risultati raggiunti finora e compromettendo le prospettive future”.

GLI EFFETTI CONCRETI SUL CUAMM

“I tagli di Usaid hanno avuto pesanti e immediate ripercussioni sulla nostra attività – afferma don Dante Carraro, direttore di Medici con l’Africa Cuamm, ONG impegnata nella promozione e nella tutela della salute delle popolazioni africane con sede proprio a Padova – In Uganda abbiamo dovuto sospendere due progettualità per la cura di mamme e bambini da un lato e per i malati di Tubercolosi dall’altro. Abbiamo dovuto interrompere cure di base e servizi come il trasferimento di una mamma che deve partorire da un centro sanitario periferico all’ospedale dove poter effettuare un cesareo, se serve. Non c’erano più i fondi per garantire il gasolio necessario al generatore che permette di alimentare i frigoriferi dove vengono conservati i vaccini per i bambini; mancavano i fondi per materiale sanitario e farmaci, per gli stipendi del personale locale. Adesso stiamo facendo ogni sforzo per cercare di sopperire con altre risorse. Oltre a queste conseguenze, c’è l’impatto indiretto: in Paesi come il Mozambico, ad esempio, il sistema sanitario andrà pesantemente in difficoltà nei prossimi mesi. Purtroppo, a pagarne le conseguenze saranno i più poveri, che non avranno accesso alle cure di base”.

A PADOVA IN 1200 PER ICAR 2025

La XVII edizione di ICAR coinvolgerà oltre 1.200 tra clinici, giovani ricercatori, infermieri, operatori sociali, volontari delle associazioni della Community. L’iniziativa si conferma punto di riferimento per la comunità scientifica su HIV-AIDS, Epatiti, IST e altre tematiche infettivologiche. ICAR è organizzato con il patrocinio della SIMIT e delle principali società scientifiche di area infettivologica e virologica e della Community. I presidenti di questa edizione sono la Prof.ssa Annamaria Cattelan, Direttore UOC Malattie Infettive AOU Padova; Paolo Meli, Associazione Comunità Emmaus (Bergamo), referente CICA – Coordinamento Italiano Case Alloggio per persone con HIV/AIDS; Prof. Saverio Parisi, Professore Ordinario di Malattie Infettive, Università di Padova; Prof. Stefano Rusconi, Direttore Unità Operativa Malattie Infettive – Ospedale di Legnano (Milano). Sarà coinvolta anche la cittadinanza con i test in piazza anonimi, gratuiti, affidabili per HIV, Epatite B e C, Sifilide. Si terranno presso il Lungargine del Piovego il 21 maggio dalle 18.30 alle 24, il 22 e il 23 dalle 18.30 alle 23.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it