Dopo la lite in settimana, al Grande Fratello Vip 4 è tempo di chiarimenti. Teresanna Pugliese scoppia in lacrime mentre si ritorna sullo scontro con Sossio Aruta e il diretto interessato chiede chiusa per le parole usate. Ecco i video da Mediaset Play e tutte le altre news dalla puntata dell’1 aprile 2020.

continua a leggere sul sito di riferimento