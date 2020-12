Termina 1-1 Benevento-Lazio, equilibrio in casa Inzaghi

Un punto a testa nella sfida fra i fratelli Inzaghi, che si conclude 1-1 allo stadio Vigorito nella prima serata della dodicesima giornata della Serie A. All’eurogol di Immobile al 25′ risponde il pareggio di Schiattarella alla fine del primo tempo. Nessuno dei due team e dei due Inzaghi (Pippo e Simone) voleva perdere. Entrambi in cerca di riscatto, Filippo dopo la sconfitta con il Sassuolo, Simone per la debacle casalinga con il Verona. Due assenze pesanti per i biancocelesti: gli infortunati Acerbi e Leiva. Il Benevento parte in quarta, clamorosa doppia occasione dopo appena sei minuti: Reina fa un doppio miracolo,

