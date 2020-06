Operazione della polizia in via Giolitti e via Cappellini: chiusi quattro negozi che non rispettavano le norme anti-contagio. Gli agenti hanno scoperto i medicinali esposti sugli scaffali: per acquistarli oltretutto serve la ricetta del medico

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Termini, nei mini market sui ballatoi anche farmaci con cortisone proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento