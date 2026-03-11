mercoledì, 11 Marzo , 26
Terna: al via demolizioni sostegni nel centro abitato di Trento
Terna: al via demolizioni sostegni nel centro abitato di Trento

Parte del piano di riassetto della rete elettrica locale

Trento, 11 mar. (askanews) – Sono iniziate le operazioni di rimozione dei tralicci nel centro abitato di Trento. L’intervento, avviato da Terna, la società guidata da Giuseppina Di Foggia, prevede la demolizione dei sostegni presenti anche all’interno del Giardino Massimiliano I d’Asburgo, con l’obiettivo di riqualificare il territorio e rendere più efficiente la rete elettrica locale. “Ci troviamo a Trento, nel Giardino Massimiliano I D’Asburgo, dove demoliremo una linea risalente agli anni 40 che attraversa la città. La demolizione riguarderà 12 chilometri di linea e 59 sostegni, liberando circa 35 ettari di territorio, corrispondenti a 50 campi da calcio” ha dichiarato Jacopo Garau, Responsabile procedimento esecutivo di Terna.I lavori si articoleranno in due fasi: la prima, prevista entro aprile, consentirà di rimuovere oltre la metà dei tralicci. La seconda fase, programmata nel corso del prossimo anno, porterà al completamento delle demolizioni. Durante questa fase saranno recuperati e riutilizzati numerosi materiali, tra cui circa 125 tonnellate di ferro e 14 tonnellate di conduttori e corde di guardia. L’intervento rientra nel più ampio piano di riassetto della rete elettrica a 132 kV nell’area di Trento, per il quale Terna ha investito complessivamente oltre 40 milioni di euro. Il progetto mira a migliorare l’affidabilità dell’alimentazione elettrica della città, riducendo le perdite di trasmissione e abbattendo le emissioni di CO di circa 6.300 tonnellate l’anno.

