MILANO (ITALPRESS) – Terna ha avviato la progettazione partecipata per l’Adriatic Link, il nuovo elettrodotto sottomarino che unirà Abruzzo e Marche, per il quale il gestore della rete elettrica nazionale investirà oltre 1 miliardo di euro, coinvolgendo circa 120 imprese tra dirette e indotto. La nuova interconnessione, lunga complessivamente circa 285 km e completamente ‘invisibile’, sarà costituita da un cavo sottomarino, due cavi terresti interrati – dunque senza alcun impatto per l’ambiente – e da due stazioni di conversione situate nelle vicinanze delle rispettive stazioni elettriche esistenti di Cepagatti (Abruzzo) e Fano (Marche).

Un’opera strategica per il sistema elettrico nazionale,

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Terna avvia l’Adriatic Link, 1 mld per cavo marino Abruzzo-Marche proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento