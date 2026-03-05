terna-energy-solutions-acquisisce-ess,-polo-rinnovabili-cresce

Schiavoni e La Gioia: più forza al Centro Sud e all’execution

Rimini, 5 mar. (askanews) – Crescere per acquisizioni, con metodo e con un obiettivo preciso: rafforzare la capacità di esecuzione sul campo. Terna Energy Solutions ha annunciato a Rimini l’accordo preliminare per acquisire Energy System Services, società del gruppo BayWa r.e. attiva in Italia nella gestione e realizzazione di impianti rinnovabili e sottostazioni elettriche.”L’acquisizione – spiega l’amministratore delegato Terna Energy Solutions, Stefano Schiavoni – darà ulteriore forza ad Altenia, la nostra società che si occupa di servizi per la transizione energetica in varie dimensioni. La prima quella di copertura sul territorio nazionale, soprattutto in un’area di fortissimi investimenti in ambito energie rinnovabili e sistemi di storage come quella del centro sud. La seconda una rafforzata capacità di esecuzione sul campo in generale e il terzo, da non trascurare, un portafoglio clienti aggiuntivo significativo”.Energy System Services porta in dote radicamento territoriale, competenze nella gestione di reti elettriche ad alta e media tensione, manutenzione di impianti eolici e fotovoltaici, opere civili ed elettriche. Una volta completata l’operazione, la società entrerà nel perimetro di Altenia. È il secondo acquisto in un anno, dopo STE Energy. “Noi – ricorda l’amministratore delegato di Altenia, Massimo La Gioia – da sempre, soprattutto in questi ultimi anni, abbiamo cercato di presidiare il nostro mercato – progettazione, realizzazione e manutenzione di grandi impianti fotovoltaici, storage utility scale, sottostazioni di alta tensione – attraverso l’aggregazione di competenze, con una crescita organica e inorganica”.Una strategia che si ripete con coerenza, passo dopo passo. “Quest’anno – prosegue La Gioia – abbiamo continuato questo percorso con un’acquisizione che ci permetterà di crescere soprattutto in un’area territoriale fondamentale e strategica per il nostro paese: il centro sud Italia. Migliorare i tempi di realizzazione e le competenze, ma al tempo stesso permetterci anche di avere uno scambio fra gruppi che operano insieme da tanto tempo e che possano, attraverso un corretto coordinamento, arricchire la nostra proposta”.Un percorso di crescita avviato un anno fa con la riorganizzazione del gruppo, che ha già portato risultati concreti: oltre 1,5 gigawattipeak di fotovoltaico gestito, più di 1 gigawatt realizzato come contractor EPC, 800 trasformatori prodotti in cinque anni. E la determinazione a non fermarsi, come conferma Schiavoni. “Siamo veramente contenti di proseguire con passione e dedizione nel percorso di crescita che abbiamo avviato un anno fa e sul quale continuiamo con la massima determinazione”.Determinazione che si traduce in numeri, acquisizioni e presenza sul campo. L’intesa è preliminare. Il closing è atteso nelle prossime settimane, una volta ottenute le autorizzazioni di rito.