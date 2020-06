Ternana-Juventus Under 23: orario, dove vederla in diretta TV, streaming LIVE e probabili formazioni

La seconda squadra della Juventus, la formazione Under 23, scenderà in campo questa sera per giocarsi il primo titolo della sua storia. La formazione, che milita in Serie C, sfiderà la Ternana di Gallo per la finale di Coppa Italia di Serie C. Dove e quando si gioca Ternana-Juventus Under 23 si giocherà sabato 27 giugno 2020 allo stadio Dino Manuzzi di Cesena, campo neutro e a porte chiuse. Il fischio d’inizio è in programma alle ore 20.45. Partita: Ternana-Juventus U23 Data: 27 giugno 2020… continua a leggere sul sito di riferimento