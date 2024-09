Terni, Bandecchi sputa in faccia a cittadino: “Voleva essere sputato”

L’uomo resta calmo, i due si erano dati appuntamento via social

Roma, 6 set. (askanews) – “Lei è venuto fin qua per sfidarmi!”. Non fa in tempo a rispondere il cittadino venuto a incontrare il sindaco Stefano Bandecchi sotto Palazzo Spada alle 17 di giovedì 5 settembre – dopo un appuntamento che i due si erano dati sui social – che il fondatore di Unicusano e coordinatore di Alternativa popolare gli sputa dell’acqua appena trangugiata da una bottiglietta.”No, sono venuto a vedere se posso…”, dice nel video di umbriaOn il cittadino di Terni, all’anagrafe Enrico Maggiolini, opinionista di calcio, che con Bandecchi ha avuto spesso delle discussioni accese online, senza riuscire a terminare la frase a causa del primo sputo. “Sono venuto a vedere se posso criticare, se ancora è possibile in Italia…”, aggiunge Maggiolini, mantenendo una calma serafica fino alla fine dell’incontro.”Ma vaff***”, replica Bandecchi, tornando indietro agitato. “Vuoi che ti rispondo di nuovo?”, e gli risponde con un secondo vigoroso sputo d’acqua. “Che caz*** volevi da me. Sei venuto fin qua dopo aver provocato. Se vieni qua ti sputo. Ora giri il c*** e vai a casa”, gli dice Bandecchi, senza risparmiare gli improperi. Poi chiede al cittadino per quale partito voti, lui non risponde, Bandecchi gli intima “stai attento” e chiama i vigili e dice loro: “Questo signore è venuto fin qua dopo che mi ha provocato tutto il giorno in internet, poi ha detto che veniva qua e che voleva fare lo str***, voleva essere sputato e io gli ho sputato. Detto questo, io non so lui che c*** vuole! Prende lei per favore… (i dati, ndr), secondo me lui è un provocatore politico. Che c*** vuole da me, io faccio il sindaco!”.Fortunatamente la lite verbale è rimasta tale e si è conclusa quasi in maniera comica, con il sindaco che ha insistito per accompagnare a casa Maggiolini, il quale non sembrava molto sicuro dell’invito.Attorno alcuni giornalisti, oltre alle forze dell’ordine e la security.