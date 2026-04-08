mercoledì, 8 Aprile , 26

FederlegnoArredo, nel 2025 fatturato filiera a 52,2 mld (+1,4%)

(Adnkronos) - La filiera Legno-Arredo chiude il 2025...

Fermato Elia Del Grande, era alla guida di un’auto rubata

(Adnkronos) - E' stato fermato Elia Del Grande,...

Natoli (Siaarti), ‘sempre più multidisciplinare la lotta al dolore cronico’

(Adnkronos) - "Un approccio sempre più multidisciplinare nella...

Dl coesione: ecco misure per sostenere occupazione e competitività

(Adnkronos) - Misure concrete che puntano a sostenere...
HomeVideo NewsTerra dei fuochi, Mantovano: entro luglio via i rifiuti dalle strade
terra-dei-fuochi,-mantovano:-entro-luglio-via-i-rifiuti-dalle-strade
Terra dei fuochi, Mantovano: entro luglio via i rifiuti dalle strade
Video News

Terra dei fuochi, Mantovano: entro luglio via i rifiuti dalle strade

Redazione-web
By Redazione-web

-

3
0

“Control room e videocamere perché nessuno sfugga a sanzioni”

Roma, 8 apr. (askanews) – “Quella di oggi è una battaglia che inizia per rimuovere 630 tonnellate di rifiuti lasciati in mezzo alla strada e che punta entro luglio a rimuovere tutti i rifiuti presenti sulle strade comunali e provinciali di questo territorio, rifiuti che spesso vengono dati alle fiamme, con tutte le conseguenze terribili che questo territorio ha conosciuto per decenni e forse è la prima volta, anzi direi senza forse, che c’è un impegno così massiccio da parte di tutte le istituzioni perchè tutto ciò venga debellato”. Lo ha detto, in un punto stampa ad Afragola, il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano nell’ambito del piano del governo per il risanamento ambientale della cosiddetta “Terra dei fuochi” in Campania.”Gli strumenti sono non solo quelli per rimuovere i rifiuti dalle strade, anche quelli per prevenire che vengano collocati nuovi rifiuti, perché c’è già una control room che vede il concorso delle forze di polizia con il coordinamento dei carabinieri forestali e che permette di usare i nuovi strumenti come l’arresto in flagraza differita di chi continua a lasciare questi rifiuti per strada” ha aggiunto.L’obiettivo “è che la control room sia ulteriormente potenziata con il collegamento con le videocamere presenti nei comuni di questa zona, in modo che ci sia una verifica permanente e nessuno possa sfuggire alle sanzioni. L’auspicio è che se non valgono i doveri civici più elementari valga oggi la fine dell’impunità e la presenza di strumenti che consentono di intervenire”, ha ribadito il sottosegretario.

Previous article
Migranti, Salvini: remigrazione non per cittadini ma per chi ha permesso
Next article
Baghdad, 5 esplosioni: nel mirino centro città e ambasciata Usa

POST RECENTI

Video News

Iata: mesi per tornare a forniture normali di carburante per aerei

Dopo le interruzioni causate dalla guerraSingapore, 8 apr. (askanews) - Anche con la riapertura dello Stretto di Hormuz, ci vorranno mesi prima che le forniture...
Video News

Anche la Grecia vieterà i social media ai minori di 15 anni

L'annuncio del primo ministro Kyriakos Mitsotakis con un videoRoma, 8 apr. (askanews) - La Grecia segue l'esempio di altri paesi e decide di vietare i...
Video News

Iran, Vance: tregua “fragile”, Trump “impaziente” di fare progressi

Il vicepresidente Usa: serve un negoziato serio, ora tocca a TeheranBudapest, 8 apr. (askanews) - La tregua di due settimane tra Stati Uniti e Iran...
Video News

Calcio, Abodi, “Conte ct? Valutano lui, il presidente e la Figc”

"Della Figc rispetto autonomia e assemblea"Roma, 8 apr. (askanews) - "Conte ct? È un grande allenatore, spetta alla FIGC e al Napoli valutare la possibilità"....
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.