Terracina è città dell’olio

ROMA (ITALPRESS) – Salgono a 17 le Città dell’Olio del Lazio con l’ingresso del Comune di Terracina in provincia di Latina nell’Associazione nazionale Città dell’Olio, la grande rete che raccoglie 335 enti pubblici impegnati nella promozione dell’olio extravergine di oliva e nella valorizzazione del patrimonio olivicolo italiano, con più di 25 anni di attività alle spalle.

“L’adesione alla nostra associazione del Comune di Terracina ci riempie orgoglio. La scelta dell’amministrazione dimostra una grande attenzione all’olivicoltura del proprio territorio e va nella chiara direzione del voler dare un valido supporto ai produttori locali attraverso la partecipazione alle tante iniziative che come Associazione mettiamo in campo per promuovere l’olio EVO,

