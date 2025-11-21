Terrazza Lopez sold out per Fortini: cittadini e mondo scuola affollano l’incontro

Pozzuoli – Una serata da ricordare quella di ieri alla Terrazza Lopez, dove una partecipazione straordinaria ha accolto l’assessora regionale Lucia Fortini, candidata alle prossime elezioni regionali. Un incontro che, sin dai primi minuti, ha assunto i contorni dell’evento politico più affollato delle ultime settimane nell’area flegrea.

A organizzare l’appuntamento è stato Filippo Monaco insieme al gruppo Uniti per Pozzuoli, che ancora una volta ha dimostrato di saper mobilitare energie, volti e competenze del territorio. La risposta dei cittadini è stata talmente ampia da costringere, a un certo punto, a contingentare gli accessi alla struttura: un colpo d’occhio che ha sorpreso persino gli organizzatori.

Tra il pubblico, numerosissimi rappresentanti del mondo della scuola – settore da sempre al centro dell’impegno dell’assessora Lucia Fortini – oltre a cittadini, simpatizzanti e amministratori locali. Un mosaico eterogeneo che ha testimoniato non solo la vicinanza al lavoro svolto dall’assessorato uscente, ma anche il forte legame con l’ex vicesindaco Filippo Monaco, figura considerata da molti un punto di riferimento stabile per la città.

L’atmosfera è stata calda, partecipata, ricca di interventi e momenti di dialogo. Più che un semplice incontro politico, la serata ha assunto il tono di una vera manifestazione di sostegno collettivo, un termometro dell’attenzione che la comunità puteolana sta rivolgendo alle imminenti regionali.

Se il buongiorno si vede dal mattino, l’appuntamento di ieri rappresenta un segnale significativo: Pozzuoli c’è, e ieri lo ha dimostrato con una presenza che ha superato ogni aspettativa.