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Terremoti in Venezuela, continua a salire il numero dei morti accertati. Restano decine di migliaia i dispersi
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Terremoti in Venezuela, continua a salire il numero dei morti accertati. Restano decine di migliaia i dispersi

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Roma, 11 lug. (askanews) – È di almeno 4.118 morti e 16.740 feriti il bilancio provvisorio delle vittime del violento sisma che ha colpito il Venezuela: lo ha annunciato la presidente ad interim venezuelana, Delcy Rodriguez.

Ancora incerto il numero dei dispersi, dell’ordine delle decine di migliaia: a complicare le cose sono anche i milioni di venezuelani emigrati nel corso degli ultimi anni, molti clandestinamente.

Dopo il sisma del 24 giugno sono state approntate delle piattaforme on-line per la ricerca delle persone ancora disperse: stando al sito “Venezuela te busca” i non localizzati sono 18.050 su 44.308 iscritti; su “Desaparecidos terremoto Venezuela” le cifre sono rispettivamente 29.957 e 44.188.

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