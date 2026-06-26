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Terremoti in Venezuela, il mondo si mobilita. Trump: li aiuteremo
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Terremoti in Venezuela, il mondo si mobilita. Trump: li aiuteremo

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Paesi inviano aerei, aiuti e squadre di soccorso, anche l’Italia

Roma, 26 giu. (askanews) – Il mondo si sta mobilitando per il Venezuela colpito da due forti scosse di terremoto. Il bilancio molto provvisorio è di almeno 235 morti ma si cercano migliaia di persone sotto le macerie di interi edifici crollati.Gli Stati Uniti forniranno assistenza, ha detto il presidente Donald Trump durante una cena del Rose Garden Club con agricoltori statunitensi. “A proposito, li aiuteremo… hanno avuto un terremoto tremendo la scorsa notte”, ha detto Trump. Le immagini satellitari di Caracas dopo le scosse sono impressionanti, anche se il più colpito è il non lontano stato de La Guaira. Da quando la presidente incaricata del Venezuela Delcy Rodriguez ha dichiarato lo stato di emergenza, diversi paesi hanno offerto assistenza.Oltre al Comando Sud degli Stati uniti che ha annunciato il dispiegamento di almeno due navi e di aerei da trasporto, i soccorritori certificati dalle Nazioni Unite aiuteranno a cercare i sopravvissuti; tanti i paesi che stanno preparando aerei carichi di aiuti e squadre pronte a dare assistenza: Messico, Ecuador, San Salvador, Svizzera, Francia, Germania, Spagna si sono già mobilitate e anche l’Italia con i vigili del fuoco pronti a partire nell’ambito della missione internazionale di soccorso.

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