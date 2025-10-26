domenica, 26 Ottobre , 25

Morta June Lockhart, la mamma star di ‘Lassie’ aveva 100 anni

(Adnkronos) - E' stata un'attrice simbolo della televisione...

Furto dei gioielli della corona al Louvre, fermati due sospetti

(Adnkronos) - Due uomini sono stati fermati e...

Centrosinistra, Follini: “Moderati sì, ma con più coraggio se si vuole incidere”

(Adnkronos) - "Ci deve pur essere qualche ragione...

Avanti indagini sull’incidente a Roma, altri filmati dalla Colombo per capire come è morta Beatrice

(Adnkronos) - Proseguono le indagini della polizia locale...
terremoto-ai-campi-flegrei,-sciame-sismico-tra-pozzuoli,-bacoli-e-quarto
Terremoto ai Campi Flegrei, sciame sismico tra Pozzuoli, Bacoli e Quarto

Terremoto ai Campi Flegrei, sciame sismico tra Pozzuoli, Bacoli e Quarto

DALL'ITALIA E DAL MONDOTerremoto ai Campi Flegrei, sciame sismico tra Pozzuoli, Bacoli e Quarto
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – Una scossa di terremoto di magnitudo 3.1 è stata registrata dall’Ingv nella notte di oggi ai Campi Flegrei, in provincia di Napoli. I comuni più vicini all’epicentro della scossa, delle ore 00.51 e localizzata a una profondità di 2 km, sono stati Pozzuoli, Quarto e Bacoli. Sono in seguito state registrate altre lievi scosse nella stessa zona. 

“L’Osservatorio Vesuviano ha provveduto a comunicare a questa amministrazione che a partire dalle ore locali 00:51 del 26 ottobre 2025 è in corso uno sciame sismico nell’area dei Campi Flegrei”. Lo comunica, con una nota sulla pagina Facebook del Comune di Pozzuoli, il sindaco Luigi Manzoni sottolineando che al momento dell’aggiornamento “sono stati rilevati in via preliminare 29 terremoti con magnitudo Md ≥ 0.0 (29 localizzati) e una magnitudo massima Md = 3.1 ± 0.3”. “L’Amministrazione comunale insieme alla protezione civile del comune di Pozzuoli segue da vicino l’evolversi dello sciame sismico in atto”, sottolinea. 

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.