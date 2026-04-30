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Terremoto alla Biennale, si dimette giuria: premiazione a novembre
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Terremoto alla Biennale, si dimette giuria: premiazione a novembre

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I Leoni saranno assegnati dai visitatori, premiatili Russia e Israele

Venezia, 30 apr. (askanews) – Non c’è pace per la Biennale Arte di Venezia, in un pomeriggio di sole e nel pieno dei preparativi per l’allestimento di mostra internazionale e padiglioni è arrivata la notizia delle dimissioni della giuria internazionale. Solange Farkas, che era la presidente, Zoe Butt, Elvira Dyangani Ose, Marta Kuzma, Giovanna Zapperi, dopo le polemiche per la scelta di escludere dai premi Russia e Israele e l’invio degli ispettori del ministero della Cultura, hanno rinunciato all’incarico, a nove giorni dall’inaugurazione. Un vero e proprio terremoto che ha avuto immediate ripercussioni sull’organizzazione della Biennale: la cerimonia di premiazione, prevista per il 9 maggio, è stata spostata all’ultimo giorno di apertura, il 22 novembre e al posto dei premi della giuria dimissionaria saranno assegnati due “Leoni dei visitatori”: uno per il miglior artista partecipante alla 61esima esposizione e uno per la migliore Partecipazione nazionale: a quest’ultimo premio concorrono tutte le partecipazioni, quindi anche Russia e Israele. Questo – spiegano dall’istituzione veneziana – in coerenza con i principi fondativi di apertura, dialogo, rifiuto di ogni forma di chiusura e di censura.I voti per i Leoni saranno espressi dai visitatori con biglietto che avranno visto entrambe le sedi dell’Arsenale e dei Giardini.Il cambio di data della premiazione non è una novità assoluta, era già accaduto nel 2021 per via del Covid, ma si tratta comunque di un evento eccezionale, che dà la misura delle difficoltà che la Biennale sta vivendo in questo 2026.

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