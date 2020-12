Terremoto di magnitudo 6.4 in Croazia, la terra ha tremato anche a Bolzano e Trieste

AGI – Aggiornato alle ore 12,50.

Una scossa di terremoto è stata avvertita alle ore 12,22 nella conca di Bolzano. I lampadari delle case in diverse zone della città hanno iniziato ad oscillare. La scossa è stata sentita anche a Trieste. La terra ha tremato per diversi secondi anche in in diverse parti della Regione. Epicentro principale ancora in Croazia ad un centinaio di chilometri da Zagabria, dove già ieri c’era stato un terremoto di magnitudo 5,2.

Stavolta la magnitudo della scossa in Croazia è stata 6.2 secondo i dati dell’Ingv.

