sabato, 27 Giugno , 26
HomeDALL'ITALIA E DAL MONDOTerremoto in Giappone, scossa di magnitudo 5.6
terremoto-in-giappone,-scossa-di-magnitudo-5.6
Terremoto in Giappone, scossa di magnitudo 5.6
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Terremoto in Giappone, scossa di magnitudo 5.6

Redazione-web
By Redazione-web

-

3
0

(Adnkronos) – Un terremoto di magnitudo 5.6 gradi della scala Richter ha colpito il Giappone centrale nella tarda serata di ieri, venerdì 26 giugno. L’annuncio è stato dato dall’Agenzia meteorologica nipponica, che ha escluso un allarme tsunami o un’allerta per attività vulcanica sul Monte Fuji. Finora non si segnalano vittime né danni materiali. Secondo le dichiarazioni degli esperti riportate dall’agenzia di stampa giapponese Kyodo, l’area colpita dal terremoto si trova vicino alla convergenza di diverse placche tettoniche, tra cui la placca del Mar delle Filippine. 

“Ho incaricato i ministeri e le agenzie competenti di valutare urgentemente i danni e di collaborare strettamente con le autorità locali. Partendo dal presupposto che la vita umana venga prima di tutto, devono agire insieme per dedicare tutti i loro sforzi alle misure di emergenza, come le operazioni di ricerca e soccorso”, ha dichiarato la premier giapponese Sanae Taikaichi in una conferenza stampa. Si tratta del secondo forte sisma che ha colpito il Giappone questa settimana, dopo la scossa di magnitudo 7.2 che ha interessato il Giappone settentrionale giovedì al largo della costa della prefettura di Iwate. 

Previous article
Mondiali, dramma Iran: rigore sbagliato, gol annullato e traversa nel recupero
Next article
Le prime pagine di sabato 27 giugno 2026

POST RECENTI

DALL'ITALIA E DAL MONDO

“Iran derubato”, scoppia caso fuorigioco a Mondiali. Ma non conoscono la regola

(Adnkronos) - "Iran derubato ai Mondiali 2026". Su X stanno impazzando i tweet dei tifosi iraniani e non solo dopo il pareggio 1-1 contro...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Mondiali, dramma Iran: rigore sbagliato, gol annullato e traversa nel recupero

(Adnkronos) - Psicodramma Iran ai Mondiali 2026. Oggi, sabato 27 giugno, la Nazionale iraniana ha pareggiato 1-1 contro l'Egitto nell'ultima giornata del girone G,...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Triplice omicidio a Roma: uccisi padre, madre e figlia di 8 anni. Il figlio ferito non è in pericolo di vita

(Adnkronos) - Indagini a tappeto a Roma dopo il triplice omicidio compiuto ieri sera in zona Pineta Sacchetti. Padre, madre e figlia di 8...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Iran, la risposta ai raid di Trump: Teheran attacca obiettivi Usa

(Adnkronos) - L'Iran risponde agli Stati Uniti dopo i raid americani di ieri nella zona dello Stretto di Hormuz. I Guardiani della Rivoluzione hanno...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.